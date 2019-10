L'assemblea degli azionisti della Juventus ha dato molti spunti interessanti, dal mercato all'investimento in infrastrutture fino ad arrivare alle vicende extra calcistiche come il saluto militare di Demiral in Francia-Turchia. A tenere banco però è soprattutto il Calciomercato, in particolar modo i possibili investimenti futuri (considerando i 300 milioni di aumento di capitale) ed alcuni rinnovi di contratto già effettuati o da effettuare nei prossimi mesi.

Proprio nel bilancio d'esercizio si trova la voce di un rinnovo di contratto passato in secondo piano, ovvero quello del difensore centrale Daniele Rugani, che dopo il primo rinnovo datato fine marzo 2019 fino al 2023, ha avuto un ulteriore prolungamento con relativo ritocco dell'ingaggio fino al 2024. Un ulteriore attestato di stima per il difensore toscano, dato per partente in estate ma che è rimasto anche per il grave infortunio subito dal capitano della Juventus Giorgio Chiellini, che lo terrà lontano dai campi almeno fino febbraio-marzo 2020.

Probabile quindi che il rinnovo di contratto sia un ulteriore gesto che conferma la volontà della Juventus di affidarsi a Rugani come quinto difensore centrale della rosa bianconera.

Juventus, Rugani ha rinnovato il contratto fino al 2024: lo conferma il bilancio

Come conferma il bilancio d'esercizio della Juventus, Rugani ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2024. In questa stagione il difensore toscano non è mai sceso in campo, ma è nota la stima di Sarri nei suoi confronti: il tecnico toscano lo ha lanciato all'Empoli diversi anni fa e la fiducia nei riguardi del difensore è notevole.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Resta però l'eccessiva concorrenza per Rugani, chiuso attualmente da Bonucci, De Ligt e Demiral. Probabilmente però il difensore toscano potrebbe avere l'opportunità di scendere in campo nelle tante partite ravvicinate che dovrà affrontare la Juventus, anche per far rifiatare i giocatori che hanno sempre giocato titolari, su tutti Bonucci e De Ligt.

I contratti in scadenza

Abbiamo parlato del rinnovo di contratto di Rugani, la Juventus però dovrà occuparsi anche di altre situazioni contrattuali, in particolar modo quelle riguardanti due dei giocatori più importanti in questo inizio di stagione: parliamo del terzino destro colombiano Cuadrado e del centrocampista francese Matuidi.

Il colombiano da jolly è diventato indispensabile per Maurizio Sarri mentre Matuidi è considerato molto dal tecnico toscano anche per la sua corsa e per la sua capacità di garantire quantità e qualità nel gioco bianconero. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2020 e a breve la dirigenza dovrebbe offrirgli il rinnovo dell'intesa contrattuale.