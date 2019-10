La Juventus si sta allenando a ranghi ridotti alla Continassa, considerando che la maggior parte dei giocatori è impegnata con le rispettive nazionali. Uno degli argomenti più chiacchierati dai media sportivi è sicuramente il Calciomercato, dove una delle protagoniste è sicuramente la Juve. La necessità di alleggerire la rosa è evidente, non solo per motivi di abbondanza, ma anche per un discorso di bilancio: i possibili partenti sono Rugani (piace allo Zenit San Pietroburgo), Emre Can, Mandzukic (interessa al Manchester United), Perin e Pjaca, che potrebbe lasciare Torino in prestito per agevolare il recupero fisico ottimale dopo gli infortuni pesanti della fine della scorsa stagione.

La dirigenza bianconera però sta cercando di puntellare una rosa che ha dei limiti in un ruolo in particolare, ovvero quello del terzino sinistro. E uo degli obiettivi potrebbe essere Carlos Augusto del Corinthians. Non perché Sarri non abbia fiducia in Alex Sandro, ma perché non ci sono sostituti e il recente adattamento di Matuidi sulla fascia sinistra contro la Spal è solo un'eccezione, in quanto Sarri vuole giocatori di ruolo.

Potrebbero essere adattati anche De Sciglio e Danilo, ma la volontà del tecnico e della dirigenza bianconera è poter contare su una riserva di livello per Alex Sandro.

Juventus starebbe cercando sostituto di Alex Sandro

Come scrive calciomercato.com, a gennaio la Juventus potrebbe investire su un'alternativa ad Alex Sandro, uno dei più impiegati in questo inizio di stagione. Di certo gli infortuni di De Sciglio e Danilo non hanno aiutato a far rifiatare il nazionale brasiliano, ma la dirigenza bianconera vuole regalare a Sarri un terzino sinistro di ruolo.

Si parla molto di un interesse per Emerson Palmieri del Chelsea, oramai titolare nella nazionale italiana di Roberto Mancini. Difficilmente però a gennaio il Chelsea, considerando il blocco del mercato, deciderà di privarsi di un titolare, ecco allora che i bianconeri potrebbero decidere di investire su un altro giocatore. Si parla anche di un possibile ritorno dal prestito di Luca Pellegrini, trasferitosi in prestito secco per una stagione al Cagliari, ma difficilmente la società bianconera non rispetterà l'intesa raggiunta con la società sarda e che comporta la permanenza del nazionale under 21 fino a fine stagione.

Interessa Carlos Augusto

Nelle ultime ore si è fatto il nome di un altro giovane giocatore brasiliano terzino sinistro del Corinthians. Si tratta di Carlos Augusto, classe 1999, che ha raggiunto già nove presenze con la società brasiliana realizzando anche un gol. Ha disputato anche alcune partite in Copa Sudamericana, nello specifico due. Ha un contratto in scadenza nel 2021 ed una valutazione non eccessiva che potrebbe agevolare la trattativa con la Juventus.