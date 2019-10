I calciatori giovani sono già stati acquistati, ma il Milan ha anche bisogno di alcuni giocatori esperti per bilanciare la squadra. Pertanto, a quanto pare, i dirigenti rossoneri si concentreranno su questo aspetto durante la finestra di trasferimento di gennaio. Come riportato da 'FoxSports.it', l'idea porta ancora ad un giocatore croato. L'obiettivo principale sarebbe il centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, che è anche nel mirino dei rivali dell'Inter.

Il croato è scivolato nelle gerarchie del Barcellona con Frenkie de Jong, Arthur, Sergio Busquets e Arturo Vidal al momento davanti a lui. Finora Rakitic ha collezionato solo 203 minuti in tutte le competizioni e il Barcellona sarebbe disponibile alla sua cessione. Il 31enne sarebbe stato identificato come una buona scelta dalla dirigenza rossonera, ma il Milan non dovrà guardarsi solo dall'Inter.

I due club di Milano non sono gli unici interessati, poiché Paris Saint-Germain, Juventus e Manchester United sarebbero le altre tre pretendenti per accaparrarsi le prestazioni di Rakitic.

Calciomercato Milan, vivo l'interesse per Luka Modric

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Real Madrid ha deciso che la stagione in corso sarà l'ultima del centrocampista Luka Modric nel club madrileno. Numerose voci di mercato hanno accostato Modric al Milan durante l'estate, con il dirigente Zvonomir Boban che sarebbe stato in procinto di portare il connazionale a San Siro.

Il Milan, infatti, stava preparando un'offerta contrattuale per il nazionale croato, con il Real che aveva fissato il prezzo per la cessione a 20 milioni di euro. Adesso, però, i Blancos guardano al futuro e sono interessati a giocatori del calibro di Donny van de Beek, Christian Eriksen e Paul Pogba per sostituire il 34enne pallone d'oro. Una cosa sembra certa: il sogno del Milan resta Luka Modric.

L'Inter potrebbe sfidare il Milan per Rakitic

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Sport, il Barcellona starebbe prendendo in considerazione l'idea di offrire Ivan Rakitic all'Inter per cercare di acquistare il centrocampista Stefano Sensi.

Il 24enne si è unito alla squadra di Antonio Conte in estate con un prestito dal Sassuolo, con i nerazzurri che hanno la possibilità di acquistarlo in estate per 25 milioni di euro. Sensi ha attirato l'attenzione di molti top club europei da quando è passato all'Inter, segnando tre gol e mettendo a segno quattro assist in sette presenze in Serie A. Secondo quanto riferito in Spagna, le prestazioni non sono passate inosservate al Barcellona, ​​che desidera aggiungere il centrocampista italiano alla sua attuale serie di opzioni di centrocampo.

Il rapporto suggerisce che la squadra di Ernesto Valverde sta prendendo in considerazione di offrire Rakitic, che è stato un obiettivo per l'Inter, in cambio di Sensi cercando di ridurre i loro impegni di bilancio nel prossimo anno.