Una Juventus poco brillante ma di certo determinata a raggiungere l'obiettivo: è la sintesi del match di Champions League fra i bianconeri e la Lokomotiv Mosca, formazione che è riuscita a spaventare i bianconeri con un gol nel primo tempo, ma con pazienza la squadra di Sarri è riuscita a ribaltare un match imponendosi per 2-1.

Intanto nei giorni scorsi a Tiki Taka, ha parlato della squadra bianconera anche Antonio Cassano, ex giocatore di Roma, Real Madrid ed Inter e attuale commentatore televisivo di Mediaset. L'ex campione di Bari Vecchia si è soffermato sulla qualità della rosa di Sarri ed in qualche modo ha stuzzicato Maurizio Sarri con una vera e propria provocazione, in quanto ha sottolineato che probabilmente vincere il campionato con la rosa che ha la Juventus sarebbe un risultato facilmente raggiungibile da chiunque.

'Sarri sta facendo bene? Anche Vieri o Simone Pepe vincerebbero il campionato con la Juventus'

Come è noto, Cassano non ha mai avuto peli sulla lingua, da giocatore e ovviamente anche da commentatore televisivo, ed ad una precisa domanda del conduttore Pardo in merito alla bontà del lavoro di Sarri in bianconero, ha risposto: 'Sarri sta facendo bene? Anche Bobo Vieri o Simone Pepe vincerebbero il campionato con la Juventus'.

Secondo l'ex giocatore della Roma, infatti, anche gran parte degli addetti ai lavori che non sono tecnici farebbero bene con una rosa come quella della Juventus. Una provocazione che arriva dopo quella dedicata a Dybala di qualche settimana fa, quando Cassano aveva ribadito che l'argentino è un buon giocatore, ma non un campione. Intanto, il 10 bianconero lo ha smentito ieri sera contro la Lokomotiv Mosca, quando grazie ai suoi due gol la Juventus è riuscita a ribaltare il difficile match contro i russi.

Antonio Cassano non è nuovo a frecciatine dedicate alla Juventus: in passato i bianconeri avrebbero potuto acquistarlo, ma come ammesso dall'attuale commentatore televisivo di Mediaset, quest'ultimo avrebbe avuto difficoltà ad adattarsi ad un ambiente come quello juventino, dove 'tutti sono dei soldatini'. Lo stesso Cassano, sempre a Tiki Taka, ha ribadito che l'Inter è la favorita alla vittoria finale del campionato, soprattutto perché i bianconeri vorranno puntare sulla Champions League in questa stagione.

La Juventus in Serie A

E a proposito di Serie A, dopo la faticosa vittoria contro la Lokomotiv Mosca, la Juventus è pronta a preparare il match di Serie A contro il Lecce. Tanti giocatori sono apparsi stanchi nel match di Champions League e potrebbe esserci un po' di turnover. Possibili chance per Danilo, Rabiot e potrebbe anche rientrare Douglas Costa, infortunatosi quasi un mese e mezzo fa a Firenze.