Nel Calciomercato estivo la Juventus ha dimostrato come la sua attuale politica trasferimenti non sia solo incentrata nell'investire sui parametri zero più interessanti sul mercato ma anche su giovani di qualità e promettenti: in questo senso vanno letti gli arrivi a Torino di De Ligt, Demiral, Pellegrini (in prestito al Cagliari), Romero (rimarrà al Genoa fino a fine stagione) e gli acquisti per l'under 23 di Mota Carvalho, Rafia e Han.

A confermare tale politica adottata dalla società bianconera è stato anche il presidente del Brescia Massimo Cellino, che vanta nella sua rosa giocatori giovani e di notevole qualità, su tutti il centrocampista già nel giro della nazionale italiana di Roberto Mancini Sandro Tonali ed il difensore centrale classe 1997 Andrea Cistana. Proprio l'ex presidente del Cagliari ha confermato alla Gazzetta dello Sport che la Juventus ad inizio stagione gli ha chiesto proprio il difensore centrale, una delle rivelazioni di questa Serie A.

'La Juve aveva messo gli occhi su Cistana, meno male che gli ho rinnovato contratto'

Come conferma Cellino, uno dei primi passi da presidente del Brescia è stato il rinnovo di contratto del difensore Andrea Cistana, classe 1997, che attualmente ha un contratto con la società bresciana fino al 2021. Ed è stata una scelta azzeccata in quanto il giocatore continua a crescere sia fisicamente che tecnicamente essendo diventato a tutti gli effetti uno dei migliori giovani difensori italiani della Serie A.

Lo stesso Cellino ha svelato un retroscena, che non riguarda il tanto chiacchierato Tonali ma proprio Cistana: il presidente ha infatti confermato che ad inizio stagione 'la Juve aveva messo gli occhi sul difensore centrale, meno male che gli ho rinnovato contratto'.

I pezzi pregiati della rosa del Brescia

Una crescita importante quello di Cistana, e probabilmente la Juventus, sempre attenta ai giovani, potrebbe decidere di investirci in estate.

Lo stesso Cellino si è poi soffermato anche sul pezzo pregiato della rosa, Sandro Tonali, che fra l'altro ieri ha realizzato il gol dell'iniziale vantaggio del Brescia contro il Genoa. Il presidente ha sottolineato che il valore di mercato del centrocampista è di almeno 100 milioni di euro, anche se lo stesso Cellino si è augurato di poterlo trattenere il più a lungo possibile. Se il giocatore vorrà infatti, l'ex presidente di Cagliari e Leeds è pronto a fare un grosso sacrificio economico pur di farlo diventare il riferimento presente e futuro del 'suo' Brescia.