Spettacolo assicurato in Barcellona-Inter, match clou della seconda giornata della fase a gironi di Champions League che si giocherà questa sera, mercoledì 2 ottobre, con fischio d'inizio fissato alle ore 21. Un confronto nel quale i nerazzurri di Antonio Conte dovranno misurarsi contro una delle squadre più forti del mondo, una delle candidate alla vittoria finale del torneo. Seguiremo l'incontro live, con la diretta testuale delle azioni più pericolose e i voti dei protagonisti.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, c'è da dire che l'Inter non può contare sul suo colosso in attacco, il centravanti Lukaku. In avanti ci sarà Sanchez a far coppia con Martinez. A centrocampo potrebbe trovare una maglia da titolare Gagliardini, per il resto in campo andranno tutti i titolarissimi, anche se alle porte poi ci sarà la grande sfida in serie A con la Juventus di domenica prossima. Nel Barcellona invece Griezmann con Suarez in attacco, considerato che Messi non è al meglio e andrà al massimo in panchina.

Le probabili formazioni del match

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, De Jong, Rakitic; Griezmann, Suarez.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Sensi, Asamoah; Martinez, Sanchez.