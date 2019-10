L’Atalanta affronterà nuovamente il Manchester City in Champions League. I bergamaschi ospiteranno la squadra di Pep Guardiola nella 4ª giornata della fase a gironi della competizione europea. Nel match di andata c’è stata una pesante sconfitta per i ragazzi di Gian Piero Gasperini, che addirittura erano riusciti a passare in vantaggio su calcio di rigore con Ruslan Malinovskyi, ma gli inglesi ribaltarono poi il risultato con doppietta di Sergio Agüero e tripletta di Raheem Sterling.

La situazione nel Gruppo C vede l’Atalanta all’ultimo posto con 0 punti. Al comando abbiamo il Manchester City a punteggio pieno con 9 punti, mentre Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria hanno conquistato 4 punti. Un’ulteriore sconfitta per i bergamaschi potrebbe complicare ulteriormente la situazione anche in chiave terzo posto, perciò servirà fare punti contro il Manchester City.

L’appuntamento con il match di Champions League è fissato per mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 21.00.

La sfida verrà giocata a San Siro, con diretta tv esclusiva su Sky (streaming su Sky Go). Stavolta non ci sarà la possibilità di vedere la partita in chiaro su Canale 5, perché Mediaset proporrà la sfida dell’Inter.

Bilancio dei bergamaschi contro squadre inglesi in casa e dei Citizen in Italia

L’Atalanta ha affrontato solamente una volta squadre inglesi in casa. Nella stagione 2017/18 di Europa League incrociò l’Everton nella fase a gironi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Champions League

Il match di andata, disputato davanti ai propri tifosi, terminò con il risultato di 3-0. A segno in quell’occasione Andrea Masiello, Papu Gómez e Bryan Cristante. I bergamaschi chiusero poi al primo posto nel raggruppamento, ma furono sfortunati nell’affrontare il Borussia Dortmund ai sedicesimi di finale, contro cui ci fu l’eliminazione un po’ prematura. Questo è stato l’unico precedente casalingo per l’Atalanta contro squadre inglesi nelle competizioni europee.

Il Manchester City, invece, ha avuto un numero maggiore di sfide contro squadre italiane in archivio. Le trasferte non sempre sono andate per il meglio ai Citizens. Il bilancio è di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La squadra maggiormente affrontata è stata la Juventus (3). I bianconeri rifilarono una sconfitta per 2-0 nel 1° turno della Coppa UEFA 1976/77, dopodiché pareggiarono 1-1 nella fase a gironi di Europa League 2010/11.

Il confronto diretto più recente risale alla fase a gironi di Champions League 2015/16, quando si registrò un successo per 1-0. Gli inglesi vantano una vittoria contro la Roma per 0-2 nella fase a gironi di Champions League 2014/15, mentre contro il Milan pareggiarono 2-2 agli ottavi di finale della Coppa UEFA 1978/79. La trasferta in terra italiana più recente risale alla stagione 2017/18, quando il Manchester City vinse per 2-4 al San Paolo contro il Napoli nella fase a gironi di Champions League.

Precedentemente, perse 2-1, sempre nel raggruppamento della massima competizione europea nella stagione 2011/12. Considerando i goal, sono 10 le reti messe a segno dagli inglesi in Italia, così come sono 10 le reti incassate.