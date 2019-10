La Juventus affronterà nuovamente la Lokomotiv Mosca in Champions League. I bianconeri giocheranno la trasferta in Russia mercoledì 6 novembre 2019. Il match allo Stadion Lokomotiv avrà inizio alle ore 18.55 e si potrà guardarlo in diretta tv su Sky (streaming su Sky Go). Per questa 4ª giornata della fase a gironi toccherà a Borussia Dortmund-Inter essere trasmessa in chiaro su Canale 5. Non sarà una sfida semplice per i ragazzi di Maurizio Sarri, che hanno già sofferto a Torino nella gara di andata.

La Juventus ha vinto 2-1, ma non senza soffrire. Gli ospiti erano passati in vantaggio grazie al goal di Aleksei Miranchuk, andato a segno a porta praticamente sguarnita, dopo aver raccolto il pallone respinto da Wojciech Szczęsny su tiro di João Mário. La reazione dei bianconeri si è vista, ma non c’è stato verso di superare la difesa della Lokomotiv Mosca. In avvio di ripresa c’è stata la mossa tattica di Maurizio Sarri, che ha inserito Gonzalo Higuaín per dar maggior peso all’attacco.

L’argentino si è reso più volte pericoloso, ma è stato Paulo Dybala ha scacciare i fantasmi di un k.o. interno per la Vecchia Signora. La Joya ha messo a segno una doppietta nel giro di due minuti. Il primo goal è arrivato con un tiro potente dal limite dell’area, mentre il secondo è stata una rete su ribattuta del portiere avversario dopo una conclusione di Alex Sandro. La situazione nel Gruppo D vede la Juventus a quota 7 punti, tanti quanti ne ha totalizzati l’Atlético Madrid. A seguire c’è la Lokomotiv Mosca con 3 punti, mentre il Bayer Leverkusen chiude con 0 punti in classifica.

Juventus mai sconfitta nelle trasferte in Russia

La Juventus giocherà in Russia per la quarta volta nelle competizioni europee. I bianconeri non vi hanno mai perso, ottenendo 2 vittorie e 1 pareggio. La prima occasione risale alla stagione 1993/94, quando incrociò proprio la Lokomotiv Mosca. I due club si affrontarono al 1° turno di Coppa UEFA. Dopo aver vinto 3-0 l’andata in casa, la Vecchia Signora andò a vincere 0-1 con goal di Giancarlo Marocchi, su assist di Fabrizio Ravanelli.

I bianconeri si qualificarono al turno successivo in maniera agevole. Qualche anno più tardi, nella stagione 1999/00, la Juventus si trovò ad affrontare il Rostselmash Rostów. Nella semifinale d’andata di Intertoto finì 0-4 con le reti di Gianluca Zambrotta, Filippo Inzaghi (doppietta) e Darko Kovačević. Terminò 5-1 al ritorno, con la Vecchia Signora qualificata al turno successivo.

La trasferta in terra russa più recente risale alla stagione 2008/09 in Champions League.

Nella fase a gironi ci fu il confronto diretto con lo Zenit. Dopo aver vinto 1-0 in casa, i bianconeri pareggiarono 0-0 a San Pietroburgo. Anche in quel caso ci fu la qualificazione al turno successivo. In attesa di scoprire cosa accadrà stavolta contro i ragazzi di Yuri Semin, ricordiamo che la Juventus, oltre a non aver mai perso fuori casa, non ha mai incassato goal nelle sfide in trasferta in Russia.