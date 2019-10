La 4^ giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, in programma per il 5 e 6 novembre, sarà importante per decidere il passaggio del turno e le squadre italiane saranno impegnate in scontri che si preannunciano decisivi. L'incontro che Canale 5 trasmetterà in chiaro vedrà sfidarsi Borussia Dortmund e Inter. L'incontro si disputerà in Germania nell'arena del Dortmund nella serata di martedì 5 novembre 2019

Tutte le altre partite delle squadre italiane saranno visibili in diretta tv esclusivamente su Sky o sulla piattaforma Sky go, che è usufruibile solo dai clienti che abbiano un abbonamento Sky attivo. La piattaforma Sky Go, a differenza di DAZN, consente l'utilizzo di un solo dispositivo per volta.

Inter e Napoli in campo martedì

Si aprirà con Barcellona-Slavia Praga la giornata di martedì 5 novembre 2019. Il match del Camp Nou si disputerà alle ore 18:55 e l'argentino Leo Messi cercherà di segnare ancora. Nel tardo pomeriggio si sfideranno anche Zenit San Pietroburgo e i tedeschi del Lipsia con i russi chiamati al pronto riscatto dopo la sconfitta subita in Germania, partita in cui erano riusciti a passare in vantaggio.

L'Inter di Antonio Conte invece dovrà vedersela col Borussia Dortmund, in un match che si preannuncia caldissimo. I tedeschi vorranno infatti vendicare la sconfitta subita a San Siro, che ha consentito ai nerazzurri di scavalcarli in classifica. Nel Gruppo E avremo il Napoli che in casa dovrà assolutamente vincere contro gli austriaci del Salisburgo per mantenere il primo posto nel girone, mentre il Liverpool giocherà in casa contro il Genk.

Atalanta e Juventus in campo mercoledì

Dopo la terza giornata sarà ancora l’Atalanta ad avere l’avversario più difficile. I bergamaschi, che vengono da tre sconfitte di fila, sfideranno nuovamente il Manchester City di Pep Guardiola mercoledì 6 novembre alle 21:00. Sarà l’ultima occasione per la compagine bergamasca di riaprire il discorso qualificazione, dopo la pesantissima sconfitta subita all'andata.

Nel Gruppo C dei nerazzurri ci sarà da seguire anche la partita tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. Le due squadre si affronteranno alle ore 21:00, in contemporanea con la sfida che vedrà di fronte Atalanta e Citizens.

Alle ore 18.55 per quanto riguarda il Gruppo D, ci sarà la sfida che vedrà di fronte Juventus e Lokomotiv Mosca, con i russi che proveranno a prendersi la rivincita dopo il 2-1 subito a Torino.

Ricordiamo per tutti gli appassionati bianconeri che la sfida sarà visibile su Sky e la piattaforma Sky go. L’avversario principale della Juventus per la conquista del girone è l’Atletico Madrid, che sarà impegnato sul campo del Bayer Leverkusen alle ore 21:00 in una partita che si preannuncia molto interessante e soprattutto decisiva per la conquista della qualificazione.

Nel Gruppo A avremo da una parte Paris Saint Germain-Club Brugge, con i parigini che potrebbero ipotecare già il passaggio del turno e dall’altra parte Real Madrid-Galatasaray, con i madrileni chiamati alla vittoria.

I turchi vorranno vendicare la sconfitta subita a domicilio, con il Real Madrid che è riuscito ad imporsi 0-1 nella gara d’andata. La giornata di mercoledì 6 novembre 2019 proporrà anche Bayern Monaco-Olympiakos, in onda alle 18:55 e Stella Rossa-Tottenham nel Gruppo B.