La 3ª giornata della fase a gironi di Champions League vedrà alcune delle squadre italiane impegnate in sfide ostiche. È sicuramente l’Atalanta a dover affrontare la squadra più tosta. I ragazzi di Gian Piero Gasperini, ancora a secco di punti nel Gruppo C, si troveranno di fronte il Manchester City di Pep Guardiola. Non sarà una partita facile per i bergamaschi, che scenderanno in campo alle ore 21.00 al City of Manchester Stadium.

Il match verrà trasmesso in chiaro su Canale 5 nella serata di martedì 23 ottobre 2019.

Tutte le altre partite saranno visibili in diretta tv esclusivamente su Sky. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo agli altri incontri della 3ª giornata.

Atalanta e Juventus in campo martedì

Nel Gruppo C dell’Atalanta ci sarà da seguire anche la partita tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria.

Le due squadre si affronteranno alle ore 18.55. In contemporanea si giocherà Atlético Madrid-Bayer Leverkus del Gruppo D, match che seguirà con particolare attenzione la Juventus, impegnata poi alle ore 21.00 contro la Lokomotiv Mosca in casa.

Nel Gruppo A avremo da una parte Club Brugge-PSG e dall’altra parte Galatasaray-Real Madrid. I turchi hanno affrontato già 7 volte gli spagnoli. Il bilancio è di 3 vittorie e 4 sconfitte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Spicca, però, la vittoria nella Supercoppa UEFA del 2000, vinta dai turchi per 1-2 dopo i tempi supplementari. In quell’occasione passò in vantaggio la squadra di Mircea Lucescu, con un calcio di rigore trasformato da Jardel nel primo tempo. Fu Raúl a riportare la sfida in parità nella ripresa, sempre dagli 11 metri. La sfida proseguì oltre i tempi regolamentari e fu ancora Jardel a riportare avanti i turchi, che vinsero il trofeo.

L’ultimo confronto diretto risale alla stagione 2013/14 nella fase a gironi di Champions League. L’andata a Istanbul finì 1-6, mentre il ritorno a Madrid si concluse 4-1. Quell’anno si registrò l’unico successo in trasferta per gli spagnoli, che precedentemente avevano ottenuto solo sconfitte. La giornata di martedì 23 ottobre 2019 proporrà anche Olympiakos-Bayern Monaco e Tottenham-Stella Rossa nel Gruppo B.

Inter e Napoli in campo mercoledì

Si aprirà con Ajax-Chelsea la giornata di mercoledì 24 ottobre 2019. Il match della Johan Cruijff Arena di Amsterdam si disputerà alle ore 18.55. L’altra sfida del Gruppo H, ovvero Lille-Valencia, sarà di scena alle ore 21.00.

Nel tardo pomeriggio si sfideranno anche Lipsia e Zenit San Pietroburgo alla Red Bull Arena. Sarà Benfica-Lione l’altra partita del Gruppo G.

I due club si sono già affrontati nella stagione 2010/11, sempre durante la fase a gironi di Champions League. L’andata in Francia finì 2-0 per i padroni di casa, che andarono a segno con Jimmy Briand e Lisandro López. La partita fu condizionata dall’espulsione per doppia ammonizione di Nico Gaitán a pochi minuti dall’intervallo. Il ritorno in Portogallo si concluse 4-3 per i lusitani, che partirono forti con le reti di Alan Kardec, Fábio Coentrão e Javi García nella prima frazione di gioco. Nella ripresa firmò la sua personale doppietta Fábio Coentrão. Ad un quarto d’ora dal termine della gara ci fu la reazione degli ospiti con Yoann Gourcuff, poi arrivarono i goal di Bafétimbi Gomis e Dejan Lovren.

Nel Gruppo E avremo il Napoli ospite del Salisburgo, mentre il Liverpool giocherà in trasferta contro il Genk. Nel Gruppo F, infine, ci sarà l’Inter impegnata contro il Borussia Dortmund in casa, mentre lo Slavia Praga ospiterà il Barcellona.