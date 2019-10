Voti alti in Champions League in casa Juventus. Netto il risultato di 3-0 con il quale la formazione allenata da Maurizio Sarri ha superato allo Stadium il Bayer Leverkusen. La partita si è messa bene per la Juventus già nel primo tempo, quando Higuain ha sfruttato nel migliore dei modi un errore di Tah e ha segnato con un gran tiro dal limite. Nella ripresa i bianconeri hanno realizzato il raddoppio con Bernardeschi e poi hanno definitivamente chiuso i conti nel finale con il sigillo tanto atteso di Cristiano Ronaldo, che ben servito da Dybala ha realizzato la rete del 3-0. Un successo molto importante per la Juventus che in questo modo spiana la sua strada verso la conquista della qualificazione.

Tutti i voti dei bianconeri

Szczesny 6.5: bravo a farsi trovare pronto nelle poche leggerezze difensive dei suoi compagni.

Cuadrado 7: un voto alto lo merita anche il colombiano, come sempre abile ad attaccare ma questa volta anche perfetto in fase difensiva.

Bonucci 6.5: qualche piccola sbavatura nella ripresa, per il resto la prestazione è convincente anche sul piano della costruzione del gioco.

De Ligt 6.5: concentrato e attento, continua nel suo percorso di crescita in bianconero.

Alex Sandro 6.5: la stanchezza si fa sentire solo nella seconda parte della ripresa, per il resto è stato il solito pendolino a sinistra.

Khedira 6.5: altra partita importante da parte del tedesco, un equilibratore formidabile in mezzo al campo. Dal 74' Bentancur ng: venti minuti nel finale per far rifiatare il compagno in vista della sfida con l'Inter.

Pjanic 6.5: la sua regia è illuminante, tocchi rapidi e precisi per servire i compagni.

E come sempre fondamentale sui calci piazzati.

Matuidi 6.5: anche il francese è ormai un giocatore insostituibile per questa Juventus. Corre per lui, lotta e sbuffa su tutti i palloni.

Bernardeschi 7: Sarri gli concede una chance dall'inizio e lui la sfrutta alla perfezione. Gioca con voglia e determinazione, segna il gol del raddoppio. Bravo. Dal 78' Ramsey ng: anche per lui un minutaggio ridotto, ha poche chance per mettersi in mostra.

Ronaldo 6.5: non è stata la sua serata migliore. Prima si divora un paio di occasioni clamorose, poi nel finale mette il sigillo sulla vittoria dei bianconeri segnando la terza rete.

Higuain 8: il voto più alto nelle pagelle di Juventus-Leverkusen è il suo, non ci sono dubbi. L'argentino segna un gol da centravanti consumato, ma non solo, è sempre nel vivo del gioco, fa da sponda ai compagni, si traveste da rifinitore.

Serata magica. Dal 83' Dybala ng: spiccioli di partita per lui, avrà altre occasioni per essere decisivo, anche se regala l'assist per il 3-0 di Ronaldo.