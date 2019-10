Questa mattina a Palazzo San Giacomo, sede centrale del Comune di Napoli, situato nei pressi del Maschio Angioino, si è tenuto un meeting di fondamentale importanza per la città e per la Società Sportiva Calcio Napoli. Il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, in compagnia del figlio Edoardo, ha incontrato il Sindaco De Magistris, il Segretario Generale del Comune Patrizia Magnoni e il Direttore generale Attilio Auricchio per discutere e definire i dettagli della convenzione per l'utilizzo dello stadio San Paolo da parte della società sportiva partenopea.

Come annunciato dalla stessa società azzurra, la convenzione è stata firmata e ha una durata di cinque anni, rinnovabile per altri cinque.

A margine del meeting tenutosi a Palazzo San Giacomo, il presidente De Laurentiis si è concesso ai microfoni della stampa per una breve intervista. Il patron del Napoli, prima di entrare nella sede del Comune napoletano, ha parlato di svariati argomenti, ma uno in particolare ha particolarmente colpito i tifosi azzurri: il futuro di Kalidou Koulibaly e quello di Dries Mertens e José Callejon.

In particolare lo spagnolo e il belga sono in scadenza di contratto e il Napoli rischierebbe di non ricavare alcun guadagno dalla loro partenza se andassero via svincolati a parametro zero.

De Laurentiis sul futuro degli azzurri

Ecco quanto dichiarato dal presidente su Mertens e Callejon: "Mertens e Callejon sono liberi di fare ciò che vogliono, io non sono disposto a fare uno sforzo importante. Ogni giocatore ha un suo valore in base alla sua età e in base alla squadra nella quale gioca.

Se loro vogliono andarsene in Cina per guadagnare di più in due anni e farsi pubblicità, solo liberi di farlo ma non è un problema mia. Io non considero la Cina una concorrente dal punto di vista calcistico. I calciatori a fine carriere si trasferiscono in Cina per guadagnare più soldi. Io i soldi li considero un mezzo per lavorare e creare, mentre loro li considerano un fine da raggiungere. In tal caso andassero in Cina".

Oltre a Mertens e Callejon, ci sono altri due azzurri che attirano su di sé le attenzioni del calciomercato internazionale: si tratta di Fabian Ruiz e Koulibaly. "Io sono molto affezionato a Kalidou - ha dichiarato De Laurentiis - prima come uomo e poi come calciatore, e lo rispetto. Ho rifiutato per lui un'offerta di 105 milioni di euro, non tutti sarebbero disposti a farlo. Io ci tengo, ma prima o poi dovremo lasciarlo andare.

Anche Fabian sarà difficile trattenerlo. Non è una scommessa ma un top Player per il quale ho investito 30 milioni di euro e squadre come Real Madrid e Barcellona faranno di tutto per averlo".