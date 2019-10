Una settimana ricca di emozioni quella vissuta dall'ambiente bianconero, partendo dal calcio giocato che raggiungerà l'apice con il match contro l'Inter, ma anche da fatti extra campo da gioco. Su tutti spicca la questione stella all'Allianz Stadium dedicata ad Antonio Conte che per alcuni sostenitori bianconeri dovrebbe essere rimossa, ma soprattutto a tenere banco in questi giorni è l'addio al calcio giocato di Claudio Marchisio.

L'ex centrocampista bianconero ha deciso di ritirarsi a 33 anni per i continui infortuni che lo hanno bersagliato nelle ultime stagioni. Dall'infortunio subito ai legamenti con la Juventus è stato un crescendo di stop fisici che hanno portato Marchisio a decidere di lasciare il calcio giocato, sottolineando allo stesso tempo nella conferenza stampa di addio di non sapere ancora quale sarà il suo futuro professionale. A riservare uno speciale saluto è stato il suo storico compagno alla Juventus Alex Del Piero, che gli ha dedicato dolci parole.

'È stato bello condividere un bel pezzo di strada con la maglia della nostra vita'

Ha utilizzato Instagram l'ex capitano bianconero per dedicare un dolce pensiero a Claudio Marchisio, ritiratosi ufficialmente dal calcio giocato e rendendolo noto in una conferenza stampa nella sala Gianni ed Umberto Agnelli. Del Piero ha voluto omaggiare l'ex centrocampista bianconero sottolineando come sia ' stato bello condividere un bel pezzo di strada con la maglia della nostra vita', facendogli poi un 'in bocca al lupo' per il suo futuro professionale.

D'altronde, il rapporto fra Del Piero e Marchisio è sempre stato ottimo, con l'ex centrocampista bianconero che ha sempre detto di considerare Alex un modello come giocatore e come uomo.

Nell'immagine del post su Instagram spicca una foto dei due immortalati in un abbraccio, un'esultanza dopo un gol.

Gli omaggi a Claudio Marchisio

Non solo Del Piero, anche altri campioni dello sport hanno voluto salutare l'ex centrocampista bianconero che ha lasciato un importante contributo anche dal punto di vista umano, sempre impeccabile nel rispetto dell'avversario.

Il pilota di Formula Uno Antonio Giovinazzi ha dato sostegno a Marchisio, sottolineando come 'qualsiasi sogno tirerai fuori dal cassetto, saprai metterci la classe e la passione di sempre, forza amico mio'. Oltre a Giovinazzi, arrivano anche le parole di un campione come Andres Iniesta, anche lui su Twitter ha voluto dimostrare tutta la sua stima all'ex bianconero, sottolineando come adesso 'il calcio adesso è un po' meno calcio' e ringraziando affettuosamente Claudio Marchisio.