Reggiana-Triestina, la situazione delle due squadre

La squadra friulana della Triestina, invece, è reduce dalla sconfitta in casa proprio contro il Ravenna per 0-1 nello scorso turno di campionato di Lega Pro. Attualmente la compagine si trova all' undicesimo posto in classifica con solo 10 punti all'attivo, a meno quattro dal Rimini, che in questo momento affronterebbe i playout. L'allenatore dovrebbe quindi optare per un 4-4-2, diverso sicuramente da quello visto nella sconfitta interna contro la squadra romagnola del Ravenna.

I granata, reduci dal pareggio in casa contro la squadra umbra del Gubbio, ospitano oggi pomeriggio la squadra friulana della Triestina, nel match valido per la 9° giornata. Attualmente la formazione emiliana si trova al terzo posto in classifica con 16 punti, a pari merito del Sudtirol, e a soli sei punti di distanza dalla capolista Padova, che nell'anticipo di ieri sera ha perso contro il Ravenna. Il tecnico dovrebbe optare per il 3-4-2-1 con poche differenze rispetto all'ultima sfida giocata, viste anche le condizioni non ottimali dei suoi.

Reggiana-Triestina, le probabili formazioni

In vista del match in programma questo pomeriggio allo stadio di Reggio Emilia, con fischio d'inizio ore 15:00, i tecnici Alvini e Princivalli dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

Reggio Audace (3-4-2-1): Narduzzo; Spanò, Rozzio, Martinelli; Libutti, Espeche, Rossi, Favale; Varone, Staiti; Kargbo. Allenatore: Alvini

Triestina (4-4-2): Offedi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Gatto, Giorico, Paulinho, Mensah; Granoche, Gomez.

Allenatore: Princivalli