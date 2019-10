Le probabili formazioni:

⌛️ The clock is ticking to matchday 8 against Lecce. Here’s a selection of kick-off times, Rossoneri 🔴⚫️

⌛️ Manca sempre meno a #MilanLecce! 🔴⚫️#SempreMilan pic.twitter.com/eL7BKvNoVS — AC Milan (@acmilan) October 20, 2019

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Rafael Leao, Rebic.

In panchine: Reina, A. Donnarumma, Duarte, Gabbia, Ricardo Rodríguez, Bennacer, Brescianini, Calhanoglu, Krunic, Borini, Piatek. Allenatore: Pioli.

Sfoglia il nostro nuovo Match Program prima di #MilanLecce ⚽️

Guarda tutti i contenuti esclusivi 👉🏻 https://t.co/lXUrxURZq4#SempreMilan pic.twitter.com/QcH8aZBwSJ — AC Milan (@acmilan) October 20, 2019

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Farias.

In panchine: Vigorito, Riccardi, Vera, Benzar, Rispoli, Dall’Orco, Petriccione, Shakhov, Dubickas, La Mantia, Lapadula, Babacar. Allenatore: Liverani.

Si ritorna a San Siro dopo la vittoria sul Genoa che nonostante tutto, è stata fatale per Marco Giampaolo, inizia l'era Pioli.

Inizierà nel migliore dei modi in un giorno speciale per il nuovo mister rossonero?. L'ironia della sorte vuole che Pioli sia nato proprio il 20 Ottobre di 54 anni fa. Auguri di buon compleanno e proprio oggi ritrova una panchina da Mister.

🎉 Happy 54th birthday to Coach Pioli, his first in Rossonero 🔴⚫️



🎉 Stefano Pioli festeggia oggi il suo primo compleanno in rossonero: tanti auguri Mister! 🔴⚫️#SempreMilan pic.twitter.com/4MKNlTEGwV — AC Milan (@acmilan) October 20, 2019

Stessa sorte di Claudio Ranieri, più anziano del nuovo tecnico del Milan, ma anche lui oggi siede sulla nuova panchina della Sampdoria.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Milan

L'ultima in casa del Milan è valsa la sconfitta interna con una scoppiettante Fiorentina e prima ancora la sconfitta nel derby con in mezzo la sconfitta di Torino, un trittico di sconfitte che ha convinto la dirigenza rossonera a sollevare dall'incarico l'allenatore Marco Giampaolo nonostante la sofferta vittoria in trasferta con il Genoa. Il Milan è assolutamente chiamato a fare il risultato per iniziare al meglio la nuova avventura con Pioli in panchina e per provare ad accorciare verso l'alto la classifica.

Il Lecce dal canto suo potrà giocare con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere, approfittando delle difficoltà rossonere di inizio stagione. Assenti per il Milan gli squalificati Calabria e Castillejo oltre agli infortunati Caldara e Bonaventura. Tra gli uomini di Liverani in dubbio solo Imbula e Fiammozzi, tutti gli altri sono a disposizione del Mister. Subito una scelta importante dal punto di vista caratteriale per il neo coach Stefano Pioli, Piatek in panchina e Rafael Leao in campo dal primo minuto, a centrocampo gli interpreti saranno Biglia in regia, Paquetà a destra e Kessiè a sinitra, ruoli invertiti per le due mezzali.

Liverani invece propone tra i pali l'ex di turno Gabriel e lancia dal primo minuto Babacar, importante acquisto del mercato estivo del Lecce assieme a Mancosu che in questa stagione ha già segnato 4 gol, il doppio di Piate. A centrocampo confermatissimi Majer e Tabanelli mentre la difesa a quattro vedrà a destra Rispoli, con Rossettini e Lucioni centrali, a sinistra ballottaggio tra Calderoni e Dell'Orco.

L'arbitro del match sarà il signor Fabrizio Pasqua di Nocera Inferiore (Salerno). Milan e Lecce si sfidano per la trentunesima volta, solamente due vittorie per i salentini. L'ultima sfida tra le due squadre risale al giorno 11 marzo 2012, un 2-0 per il Milan con i gol di Nocerino e Ibrahimovic, lo svedese in questi giorni ha espresso giudizi molto negativi sull'attuale gestione societaria della sua ex squadra.

I convocati di Mister Pioli per la sfida con con il Lecce:

Here's Coach Pioli's first squad list in Rossonero 🔴⚫



I 22 convocati di Mister Pioli per #MilanLecce ⚽#SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/Ue6lwbzti9 — AC Milan (@acmilan) October 20, 2019

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

Attaccanti: Borini, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

I convocati di Mister Liverani per la sfida con il Milan:

Portieri: Gabriel, Vigorito, Bleve

Difensori: Riccardi, Vera, Lucioni, Benzar, Rossettini, Meccariello, Calderoni, Rispoli, Dell'Orco

Centrocampisti: Petriccione, Mancosu, Falco, Shakhov, Tabanelli, Majer, Tachtsidis

Attaccanti: Lapadula, Farias, La Mantia, Dubickas, Babacar, Lo Faso

Dove vedere Milan - Lecce e le probabili quote:

L'ottava giornata di campionato vedrà in scena allo stadio San Siro, Giuseppe Meazza, di Milano il Milan e il Lecce. La partita si potrà vedere in esclusiva su Sky nei canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno , canale 203, e su Sky Sport 251. L'incontro domenicale per gli abbonati della piattaforma Sky sarà visibile tramite l'app ufficiale Skygo o sempre nella sezione strwaming di di Sky 'NowTv'. Le quote previste facendo una media di quanto previsto dai bookmakers sono: