Questa sera a San Siro alle ore 21 il signor arbitro Piccinini Marco fischierà l'inizio di Milan - SPAL. Per il Milan un solo obiettivo dichiarato: portare a casa la prima vittoria dell'era Pioli ed invertire la rotta negativa in vista dei big match delle prossime giornate. La sconfitta di Roma ha evidenziato una squadra fragile che commette errori semplici soprattutto in fase di impostazione, ma si iniziano a vedere dei movimenti in fase offensiva, per ora non sono bastati agli uomini di Pioli.

Il primo sorriso da 3 punti non è ancora arrivato, (solo un pareggio in casa nella prima con il Lecce) ed allora: piccola rivoluzione in formazioni, fuori Conti e Calabria autori di una prova disastrosa e dentro Duarte spostato a destra che garantisce maggior copertura, a centrocampo la cabina di regia è affidata a Bennacer con Kessiè e Paquetà, ma con Krunic pronto a strappare via una maglia da titolare infine in attacco torna titolare Piatek che avrà al suo fianco Calhanoglu e molto probabilmente Castillejo.

Pioli dovrebbe escludere Suso dagli 11 titolari accontentando i tifosi che cavalcano l'onda del #SusoOut. Ancora panchina per Rebic. Torna tra i convocati Bonaventura, mentre saranno ancora assenti Ricardo Rodriguez e Mattia Caldara. La SPAL arriva da un buon risultato casalingo. Aver portato a casa un punto contro la corazzata Napoli rappresenta una spinta di fiducia per gli uomini di Leonardo Semplici che non navigano in buone acque essendo al penultimo posto con soli 7 punti a tabellino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Milan

L'occasione a San Siro è ghiotta: provare a vincere a San Siro approfittando del momento nero del Milan. Di sicuro Petagna e compagni ci proveranno e se sforneranno una prestazione di gioco simile a quella contro il Napoli, la vittoria potrebbe arrivare. Per provare a fare lo sgambetto al Milan, Mister Semplici si affida a Petagna in attacco e uno tra Floccari e Paloschi. Paloschi e Petagna sono due ex rossoneri avendo giocato le giovanili e debuttato in prima squadra con il Milan.

Difesa a tre composta da Tomovic - Vicari e Igor. Test pomeridiano per Kurtic che dovrebbe farcela e partire titolare mentre a centrocampo si contendono la maglia da titolare Valdifiori e Missiroli. Ancora non disponibili per la convocazione Di Francesco, Jankovic, Fares e D'Alessandro.

Le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): G.

Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Bennacer, Kessié; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

I convocati di Mister Pioli per la partita contro la SPAL:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

⚽️ Matchday 🔟 #MilanSPAL ⚽️

Here’s our squad for tonight’s game

Ecco i rossoneri convocati per la sfida di questa sera#SempreMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/06iZuI3QMZ — AC Milan (@acmilan) October 31, 2019

I convocati di Mister Semplici per la partita contro il Milan:

Portieri: Berisha, Letica, Thiam.

Difensori: Cannistrà, Cionek, Felipe, Igor, Salamon, Tomovic, Vicari.

Centrocampisti: Kurtic, Mastrilli, Missiroli, Murgia, Reca, Sala, Strefezza, Valdifiori, Valoti.

Attaccanti: Floccari, Moncini, Paloschi, Petagna.

Copertura televisiva di Milan- SPAL e le probabili quote:

La decima giornata di campionato prevede alle ore 21 allo Stadio Meazza, di Milano San Siro la partita tra Milan e SPAL. La partita si potrà vedere in esclusiva su Sky nei canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno , canale 202, e su Sky Sport 251. L'incontro infrasettimanale della decima giornata per gli abbonati della piattaforma Sky sarà visibile tramite l'app ufficiale Skygo o sempre nella sezione streaming 'NowTv'. Le quote previste facendo una media di quanto previsto dai bookmakers sono:

Vittoria Mila : 1,45

: 1,45 Pareggio : 4,40

: 4,40 Vittoria SPAL: 7,50

Nonostante il pessimo periodo di forma dei rossoneri, le quote dei bookmakers danno il Milan nettamente favorito ed una eventuale vittoria della SPAL con aggancio in classifica ai rossoneri è data a 7,50, un azzardo che potrebbe però ben pagare viste le ultime prestazioni del Milan. Anche il pareggio ha una quota molto generosa, pertanto la vittoria dei padroni di casa sembra essere l'unica ipotesi da perseguire per gli scommettitori, più interessanti le quote sul numero dei gol e sugli over/under.