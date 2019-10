Ieri, nel primo tempo della partita contro il Lecce, Paulo Dybala è stato toccato duramente sulla caviglia. Il numero 10 juventino è rimasto a terra per alcuni minuti, ma fortunatamente si è rialzato ed ha potuto continuare a giocare.

Il giocatore, però, è stato bersagliato sui social dai tifosi, ovviamente non di fede bianconera, che lo hanno accusato di essere un simulatore. Paulo Dybala non ha preso bene queste critiche e questa mattina ha voluto rispondere personalmente a uno di questi sostenitori che lo hanno accusato.

La dura replica di Dybala

Molte volte sui social i tifosi si scatenano contro alcuni giocatori. In queste ore è toccato a Paulo Dybala finire nel mirino alcuni che lo hanno accusato di essere un simulatore. Il numero 10 della Juventus, ieri, è stato toccato duramente ad una caviglia e dopo alcuni minuti a terra si è rialzato ed ha stretto i denti, continuando a giocare e realizzando anche il rigore del momentaneo vantaggio della Juve.

Questo ha chiaramente scatenato alcuni tifosi che non sono stati tenere nei confronti del giocatore bianconero.

Dybala però non ha gradito questi attacchi e così questa mattina, attraverso Twitter, ha risposto in maniera piuttosto piccata alle accuse: "Visto che siete in tanti a preoccuparvi per la mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti".

Domenica di riposo per Dybala e compagni

Oggi, la Juventus sta godendo di una domenica di riposo. La squadra di Sarri si ritroverà alla Continassa lunedì per riprendere la preparazione in vista della partita contro il Genoa del turno infrasettimanale di Serie A.

Dybala contro il "Grifone" dovrebbe essere titolare, visto che Gonzalo Higuain ieri, ha riportato un brutto colpo alla testa. Mercoledì, tra i titolari tornerà anche Cristiano Ronaldo che ieri ha riposato.

Resta da capire se Maurizio Sarri farà altri cambi, anche se la sensazione è che alcune novità saranno forzate a partire da Miralem Pjanjc che ieri ha accusato un problema fisico e perciò mercoledì non dovrebbe essere a disposizione.

Al suo posto in cabina di regia dovrebbe esserci Rodrigo Bentancur. Per il resto ci potrebbe essere qualche novità in difesa, dove sulla destra dovrebbe rivedrsi Juan Cuadrado, mentre Alex Sandro potrebbe riposare e al suo posto potrebbe toccare a Mattia De Sciglio. Non è nemmeno da escludere che uno fra Leonardo Bonucci o Matthijs de Ligt possa rifiatare, anche se Maurizio Sarri sembra orientato a fare continuità alla sua coppia di centrali di difesa, anche in modo da far trovare loro sempre maggiore intesa.

Se però uno dei due dovesse riposare, allora potrebbe essere impiegato uno fra Daniele Rugani e Merih Demiral.