Uno dei migliori giocatori in campo nel match fra Inter e Juventus è stato sicuramente Paulo Dybala. L'argentino sembra aver ritrovato quella brillantezza vista al primo anno di Juventus e allo stesso tempo ha la fiducia del nuovo tecnico bianconero Sarri, che lo ha schierato titolare nell'importante partita contro la squadra di Antonio Conte.

L'argentino ha realizzato il primo gol bianconero stagionale grazie ad un gran tiro di sinistro che Handanovic non è riuscito a respingere.

Inoltre ha deliziato i tifosi bianconeri anche con giocate di qualità a tal punto che Sarri, quando ha deciso di schierare Higuain, lo ha lasciato in campo nell'inedito tridente insieme a Cristiano Ronaldo. Novità durata pochi minuti in quanto il 10 bianconero era oramai stanco e non riusciva a garantire copertura nel ruolo da trequartista ed è stato quindi sostituito. Sulla vittoria contro l'Inter e sul mercato ha avuto modo di parlarne a Sport Mediaset, sottolineando come sia stato importante vincere ma che 'questo sorpasso sull'Inter psicologicamente non avrà alcun effetto, sappiamo che è presto". Ovviamente è stato piacevole vincere in un match in un ambiente davvero entusiasmante.

'Sono felice di essere alla Juve, sono state dette cose non vere durante il mercato'

Nell'intervista al noto sito sportivo, il 10 bianconero ha sottolineato come sia stato importante vincere la partita contro l'Inter soprattutto dimostrando un gran gioco offensivo, basti vedere l'azione del secondo gol, con la Juventus che con 24 tocchi è riuscita poi a raggiungere la realizzazione di Higuain. In merito invece al mercato, soprattutto alle voci di quest'estate, Dybala ha dichiarato di essere 'felice alla Juve, sono state dette cose non vere durante mercato'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Lo stesso argentino ha sottolineato che il suo obiettivo era dimostrare il suo valore in bianconero, cosa che gli sta riuscendo alla grande. Dybala contro l'Inter ha realizzato il suo primo gol stagionale ma aveva già brillato in Champions League e contro la Spal, in entrambe le partite ha realizzato due decisivi assist per Cristiano Ronaldo.

Il mercato della Juventus

Le prestazioni convincenti hanno dimostrato che la scelta della società di confermare Dybala si è rivelata giusta e quindi le eventuali offerte di società inglesi anche a gennaio (ricordiamo infatti che in estate c'era l'interesse di Manchester United e Tottenham) non dovrebbero essere considerate dalla dirigenza bianconera.

A tal proposito però alcune cessioni dovrebbero concretizzarsi nel mercato invernale, in particolar modo si parla molto delle possibili partenze di Rugani, Emre Can, Mandzukic e dei recuperati Perin e Pjaca, che dovrebbero trasferirsi in prestito.