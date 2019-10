L’Italia sarà chiamata ad affrontare la 7ª giornata del Gruppo J di qualificazione a Euro 2020 tra pochi giorni. L’appuntamento con la partita degli Azzurri sarà fissato per sabato 12 ottobre 2019 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Grecia.

La vendita dei biglietti sta procedendo bene e sono già stati venduti 32 mila tagliandi per assistere a questo match della nazionale italiana, che verrà giocato nell’impianto dove si inaugureranno proprio gli Europei di Calcio dell’anno prossimo, che ricordiamo saranno itineranti.

I ragazzi del ct Roberto Mancini, di cui a breve conosceremo l’elenco, vorranno chiudere il discorso qualificazione anticipatamente e proseguire la striscia di vittorie consecutive di questo cammino verso Euro 2020, che fin qui ha visto la nazionale vincere 6 partite su 6 disputate, lanciandosi in testa alla classifica a punteggio pieno.

La Grecia è stata già sconfitta dagli azzurri ad Atene per 0-3 lo scorso mese di giugno.

A segno in quell’occasione Nicolò Barella, Lorenzo Insigne e Leonardo Bonucci. La situazione nel Gruppo J vede l’Italia al comando con 18 punti, seguita dalla Finlandia con 12 punti. Più indietro Armenia (9 punti), Bosnia-Erzegovina (7 punti) e Grecia (5 punti). Chiude il Liechtenstein con appena 1 punto conquistato.

La partita contro i ragazzi del ct John van 't Schip comincerà alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, nonché in streaming su Rai Play. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti tra le due nazionali nelle gare ufficiali.

Azzurri mai sconfitti in gare ufficiali contro la Grecia

L’Italia affronterà la Grecia per la quinta volta in gare ufficiali. Il doppio confronto di quest’anno è il primo nelle qualificazioni agli Europei. In precedenza, si erano sfidate solamente nelle qualificazioni ai Mondiali. Nel 1934, in un match di sola andata, finì 4-0 per gli Azzurri. Tra il 1980 e 1981 fu doppio il confronto. L’andata in trasferta vide l’Italia imporsi per 0-2.

Il ritorno in casa finì 1-1. In passato si sono disputate anche delle amichevoli, con un bilancio di 3 vittorie per l’Italia, a fronte di 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Grecia non ha mai giocato contro gli Azzurri a Roma, dove la nazionale vanta un discreto bottino. Nella Capitale ha ottenuto 34 vittorie, solo a Milano è andata meglio con 37 vittorie. Inoltre, si registrano 17 pareggi e 7 sconfitte. L’Italia sarà allo Stadio Olimpico a distanza di 4 anni dall’ultima volta.

Nel 2015 sfidò la Norvegia, vincendo per 2-1. Una volta archiviata la partita contro la Grecia, gli Azzurri voleranno a Vaduz, dove martedì 15 ottobre 2019 verranno ospitati dal Liechtenstein al Rheinpark Stadion.

Le ultime partite, prima della fase di qualificazione a Euro 2020 si giocheranno a novembre, quando gli avversari saranno Bosnia-Erzegovina e Armenia. Il ct Roberto Mancini spera di aver già strappato il pass, così da poter fare eventuali esperimenti tattici oppure far giocare quei ragazzi che hanno avuto meno spazio fin qui.