La fase a gironi di Europa League è giunta al giro di boa. Tra pochi giorni si disputerà la 4ª giornata che vedrà la Roma affrontare il Borussia Mönchengladbach. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 la sfida allo Stadio Olimpico. Al vantaggio di Nicolò Zaniolo nel primo tempo, ha replicato Lars Stindl su rigore in pieno recupero. La squadra di Paulo Fonseca resta al comando della classifica nel Gruppo J con 5 punti e si prepara alla trasferta del Borussia-Park.

Alle sue spalle troviamo İstanbul Başakşehir e Wolfsberger, entrambe con 4 punti, mentre il Borussia Mönchengladbach chiude con 2 punti. L’appuntamento con la partita della Roma in terra tedesca è fissato per giovedì 7 novembre alle ore 21.00. Questa volta, oltre che in diretta tv su Sky, si potrà vedere la gara anche in chiaro su TV8. In attesa di scoprire cosa accadrà contro la squadra di Marco Rose, diamo uno sguardo ai precedenti dei giallorossi in Germania.

Roma vittoriosa in Germania in poche occasione

La Roma non ha mai affrontato il Borussia Mönchengladbach in trasferta, ma ha già giocato parecchie volte in Germania nelle competizioni europee. Il bilancio è di 3 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte. La squadra maggiormente affrontata è stata il Bayern Monaco (4). I giallorossi, dopo averlo battuto nella prima occasione per 0-2, hanno sempre perso per 2-0.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. A.S. Roma

L’ultimo confronto diretto risale alla fase a gironi della Champions League della stagione 2014/15. Segnarono Franck Ribéry e Mario Götze in quell’occasione. Gli altri 2 successi ottenuti dalla Roma in Germania sono stati contro Norimberga e Amburgo, entrambi in Coppa Uefa. Nel primo caso s’imposero 1-3 d.t.s., mentre nel secondo caso vinsero 0-3. L’unico pareggio ottenuto dai giallorossi in terra tedesca risale alla stagione 2015/16 di Champions League.

Si registrò uno spettacolare 4-4 contro il Bayer Leverkusen.

Per quanto riguarda il Borussia Mönchengladbach, abbiamo un bilancio decisamente positivo nelle partite casalinghe contro squadre italiane. Davanti ai propri tifosi ha ottenuto 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. L’unica ad aver battuto i tedeschi è stata la Fiorentina in Europa League nella stagione 2016/17. In quell’occasione finì 0-1 con goal di Federico Bernardeschi su calcio di punizione.

Il Milan ha perso la sua unica sfida giocata a Mönchengladbach, mentre la Juventus vanta una sconfitta e un pareggio. Sono tutte finite in parità le sfide contro Inter, Lazio e Torino. Staremo a vedere se la Roma riuscirà nell’impresa di battere i tedeschi al Borussia-Park, aggiungendo così un ulteriore tassello verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. Una volta archiviato il return match dei giallorossi contro il Borussia Mönchengladbach, la squadra di Paulo Fonseca sarà chiamata ad affrontare la trasferta in Turchia contro l’İstanbul Başakşehir.