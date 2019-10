Cresce l'attesa per il match tra Italia-Grecia, valido per le qualificazioni a Euro 2020. La Nazionale guidata da Roberto Mancini sfiderà gli ellenici sabato 12 ottobre, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma. Con una vittoria, gli azzurri sarebbero praticamente certi della qualificazione alla rassegna continentale, che peraltro sarà la prima itinerante della storia (la partita inaugurale si disputerà proprio allo stadio Olimpico di Roma, venerdì 12 giugno 2020).

Qualificazioni Euro 2020: Italia-Grecia in diretta tv su Rai 1

La sfida tra Italia-Grecia sarà trasmessa – come per tutte le partite della Nazionale – in diretta tv su Rai 1. Il collegamento con la rete ammiraglia della tv di Stato è previsto alle 20.40, subito dopo la fine del telegiornale. Per ciò che concerne lo streaming, invece, sarà possibile seguire da pc, smartphone o tablet il match degli azzurri grazie a Rai Play, l'applicazione che la Rai mette a disposizione di tutti e che si può scaricare gratuitamente dallo Store del proprio device (da computer sarà sufficiente accedere sull'apposito sito internet).

Probabili formazioni Italia-Grecia

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Coverciano, il commissario tecnico Roberto Mancini dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Tra i pali ci sarà Donnarumma, che ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nell'ultima partita di campionato tra Genoa e Milan, mentre il quartetto difensivo dovrebbe essere composto da D'Ambrosio (in vantaggio su Di Lorenzo per una maglia da titolare), Bonucci, Romagnoli e Spinazzola.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A

A centrocampo sarà ballottaggio tra Barella e Bernardeschi, con il primo che – al momento – appare favorito. In attacco, infine, la punta centrale potrebbe essere Ciro Immobile, anche se scalpita il Gallo Belotti, apparso in forma smagliante nelle ultime uscite del Torino in campionato.

Queste le probabili formazioni del match:

Italia (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Allenatore: Roberto Mancini.

Grecia (4-2-3-1): Barkas, Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Samaris, Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Koulouris. Allenatore: Aggelos Anastasiadīs.

45 mila biglietti venduti per Italia-Grecia: azzurri in campo con un'inedita divisa verde

Sono più di 45 mila i biglietti venduti sino a questo momento per questo match di qualificazione a Euro 2020. Gli spettatori, in proiezione, potrebbero superare le 50 mila unità allo stadio Olimpico.

Italia-Grecia sarà ricordata anche per la nuova divisa targata Puma. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo con un inedito kit dal colore verde denominato "Rinascimento". L'iniziativa, promossa dalla Figc, è volta a celebrare le nuove generazioni di calciatori che stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella Nazionale guidata da Roberto Mancini.