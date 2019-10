Una delle cessioni più chiacchierate nel Calciomercato estivo è stata quella del terzino portoghese Joao Cancelo, passato dalla Juventus al Manchester City. Una trattativa che sembrava ben avviata sin da luglio ma che poi si è conclusa solo a fine agosto, creando non poche difficoltà di adattamento al portoghese. Dopo un inizio difficoltoso, il portoghese si sta imponendo giocando molto bene, soprattutto nell'ultimo match di Premier League disputato.

Il terzino destro ha parlato in conferenza stampa prima del match di Champions League contro l'Atalanta, toccando diversi argomenti, dalla scelta di trasferirsi al City alle ambizioni che la società inglese ha in questa stagione, ovvero cercare di vincere la Champions League. Il terzino portoghese si è trasferito quest'estate al Manchester City per circa 30 milioni di euro più il cartellino del terzino destro brasiliano Danilo, che potrebbe rientrare già stasera nella Juventus nel match di Champions League contro il Lokomotiv Mosca.

'La Champions quest’anno al City possiamo vincerla'

Joao Cancelo, nell'intervista prima del match di Champions League contro l'Atalanta, ha dichiarato che :'La Champions quest’anno al City possiamo vincerla'. Un'ambizione importante quella del portoghese, che oltre a sottolineare la volontà di vincere l'ambita competizione europea, 'sognata' sin da piccolo, ha anche parlato della scelta di trasferirsi al Manchester City.

Il portoghese ha voluto giocare con la squadra inglese proprio per la presenza di Guardiola, considerato da Joao Cancelo il miglior tecnico al mondo. Inoltre lo stesso terzino portoghese ha sottolineato che quest'anno sono tante le squadre che possono ambire a vincere la Champions League, anche la Juventus è una candidata alla vittoria finale. Nel novero delle candidate alla vittoria finale il portoghese ha inserito anche Barcellona e Real Madrid, abituate a vincere in Europa.

L'Atalanta in Champions League

Se in campionato sta dimostrando di essere molto competitiva (terza in classifica dietro a Juventus ed Inter), in Champions League sta subendo molto l'impatto con una competizione non abituale per la società bergamasca. In due partite infatti la squadra di Gasperini ha rimediato due sconfitte, una contro la Dinamo Zagabria e l'altra contro lo Shakhtar Donetsk. Riguardo al City invece, in due partite ha raccolto due vittorie e i pronostici per stasera la danno ovviamente favorita contro l'Atalanta.

Il match infatti si disputerà a Manchester alle ore 21:00, mentre l'altra italiana, la Juventus, giocherà in casa contro il Lokomotiv Mosca. Domani invece toccherà a Inter e Napoli che affronteranno rispettivamente il Borussia Dortmund e il Salisburgo.