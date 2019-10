Dopo la sosta dedicata alle qualificazioni per l'Europeo 2020, torna finalmente la Serie A. Uno dei match più interessanti di questa ottava giornata di campionato è sicuramente la sfida tra la Juventus di Maurizio Sarri e il Bologna di Sinisa Mihajlovic, protagonista di un buon inizio di stagione. La gara si giocherà sabato 19 ottobre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. La squadra bianconera si presenta a questo match dopo la bellissima vittoria contro l'Inter a San Siro, gara nella quale gli uomini guidati da Maurizio Sarri hanno dimostrato tutta la loro forza.

Le reti di Dybala e Higuain, hanno infatti annichilito l'Inter di Antonio Conte, sicuramente una delle principali avversarie della Juventus nella lotta Scudetto. Il Bologna, invece, arriva a Torino dopo avere pareggiato per 2 a 2 contro la Lazio di Simone Inzaghi, in una gara molto ben disputata dalla compagine rossoblù, la quale è stata in vantaggio per ben due volte. Ma vediamo quali potrebbero essere le formazioni per questa sfida che si preannuncia davvero molto interessante.

Juventus, contro il Bologna Sarri dovrebbe puntare su Dybala trequartista

Maurizio Sarri può sorridere alla vigilia del match che la sua Juventus disputerà contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico napoletano, infatti, ritroverà tre giocatori: il primo è Douglas Costa, che è stato fermo ai box dopo l'infortunio patito contro la Fiorentina (unico pareggio ottenuto in campionato dalla Juventus).

Il brasiliano è in ballottaggio con Dybala per una maglia da titolare, anche se quest'ultima appare nettamente favorito. Gli altri due recuperi sono Danilo e De Sciglio, i quali, però, non dovrebbero spuntarla su Juan Cuadrado, autore di un inizio di stagione superlativo. Il colombiano è confermato sulla fascia destra anche per la gara contro il Bologna. Sinisa Mihajlovic, d'altra parte, dovrà fare a meno di Tomiyasu, a causa di noie muscolari.

Al posto del difensore giapponese sarà schierato Mbaye. Medel squalificato per quattro settimane e sarà sostituito da Poli. La Juventus dovrebbe schierarsi con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro a formare la linea difensiva. A centrocampo confermatissimi Khedira, Matuidi e soprattutto Pjanic, autore di prestazioni di altissimo livello in questa prima parte di stagione. L'attacco bianconero dovrebbe essere composto da Cristiano Ronaldo (intoccabile) e Higuain, con Paulo Dybala a supporto delle punte.

Sarri pare intenzionato a preferire lui a Bernardeschi e a Ramsey nel ruolo di trequartista.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Dybala, Higuain, Ronaldo.

Bologna: Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci, Poli, Dzemaili, Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio