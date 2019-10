Tra circa 48 ora la Juventus tornerà in campo per affrontare l'Inter in quel di Milano. I bianconeri, in questi giorni, stanno preparando con grande attenzione la gara di domenica sera e stanno curando ogni minimo dettaglio. A poche ore dal fischio di inizio di questa attesissima partita, il capitano della Juve Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Paolo Aghemo di Sky Sport e ha toccato diversi argomenti, soffermandosi in modo particolare sulle differenze che ci sono tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

Il difensore viterbese ha sottolineato che le richieste dei due tecnici sono molto diverse: "Le richieste di Sarri - ha rivelato Leonardo Bonucci Capitano della Juve - sono completamente opposte rispetto all'interpretazione delle partite con Allegri". Dunque per i bianconeri il cambiamento in questi mesi è stato radicale, e il percorso intrapreso è solo all'inizio come ha anche sottolineato lo stesso Bonucci: "Il percorso ora è iniziato e non finirà qui".

Bonucci carica la Juve

La sfida tra Juventus e Inter non è mai banale e soprattutto è molto attesa dal popolo bianconero. Di questo importante match, ne ha parlato anche Leonardo Bonucci, che a Sky Sport ha spiegato che si aspetta una grande prestazione da parte della sua squadra: "Io sono sicuro che vedremo una grande Juventus", ha detto il difensore viterbese che poi ha aggiunto che un'ottima prestazione porterà lui e i suoi compagni ad ottenere il risultato che vogliono.

Inevitabilmente, in queste ore, si parla molto anche di Antonio Conte che per la prima volta si troverà a dover affrontare i bianconeri. Leonardo Bonucci ha spiegato che il tecnico salentino, quando allenava la Juve, ha trasmesso ai suoi giocatori la fame e la voglia di non molare mai. Il numero 19 juventino ha sottolineato, che all'epoca, Conte era perfetto per trasmettere ai calciatori il significato di indossare la maglia bianconera.

Infine, Leonardo Bonucci ha parlato anche di Matthijs De Ligt: "Ha tutto per diventare il miglior difensore del mondo", ha spiegato il Capitano della Juve che poi ha aggiunto che l'olandese, a differenza sua, è più forte e cattivo nel l'uno contro uno.

Anche Ramsey elogia Sarri

Maurizio Sarri, in questi mesi, sta cercando di portare nuove idee di gioco alla sua Juve. Il tecnico toscano, come ha spiegato anche Leonardo Bonucci, fa richieste opposte rispetto a quelle che faceva Massimiliano Allegri.

L'allenatore ex Chelsea, partita dopo partita, sta conquistando sempre di più i suoi nuovi giocatori che parlano tutti molto bene di lui. Anche Aaron Ramsey, nel corso di un'intervista alla Bbc, ha voluto elogiare Maurizio Sarri: "Finora è stato fantastico", ha dichiarato il gallese che poi ha aggiunto che l'allenatore sta portando nuove idee, e la squadra sta lavorando duramente per mettere in pratica le richieste del suo tecnico.

Infine, Ramsey ha rivelato, che quando è arrivato alla Juve, Cristiano Ronaldo è stato molto accogliente nei suoi confronti, esattamente come tutti gli altri compagni di squadra: "C'è un clima familiare in tutto il club".