Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della partita contro il Genoa. Questo allenamento è servito a Maurizio Sarri per fare le ultime valutazioni di formazione. Contro i rossoblu, il tecnico toscano confermerà il 4-3-1-2 e non cambierà modulo. In attacco, la Juventus ritroverà Cristiano Ronaldo che tornerà in campo dopo aver riposato contro il Lecce.

CR7 guiderà il reparto offensivo della Juventus insieme a Paulo Dybala. Per questa partita non ci sarà però Gonzalo Higuain che non è stato convocato poiché non si è ancora ripreso completamente dalla botta in testa presa a Lecce. Oltre, al pilota questa sera mancherà Miralem Pjanic, ma il tecnico juventino ha ritrovato Douglas Costa e Aaron Ramsey che ovviamente partiranno dalla panchina, visto che sono reduci da acciacchi fisici.

Alcuni dubbi di formazione

Per la gara di questa sera, contro il Genoa, Maurizio Sarri ha alcuni dubbi di formazione. Infatti, visti i tanti impegni l'allenatore della Juve sta pensando di fare un po' di cambi. A cominciare dalla porta dove dovrebbe esserci Gianluigi Buffon. In difesa i dubbi sono parecchi visto che sulla destra dovrebbe rivedersi Juan Cuadrado, ma sulla corsia opposta ovvero la sinistra potrebbe esserci un cambio.

Infatti, non è da escludere che Alex Sandro possa riposare e che al suo posto possa giocare uno fra Mattia De Sciglio o Danilo. Al momento il numero 12 juventino sembra favorito. In mezzo, invece, potrebbe toccare a Merih Demiral che dovrebbe affiancare Leonardo Bonucci. A centrocampo ci sarà un cambio forzato vista l'assenza di Miralem Pjanic e al suo posto giocherà Rodrigo Bentancur. Ai lati del numero 30 juventino ci dovrebbero essere Sami Khedira e Blaise Matuidi. Ma attenzione anche ad Emre Can e Adrien Rabiot.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, invece, si va verso la conferma di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi e insieme a loro ci sarà Cristiano Ronaldo. Il numero 33 juventino ovviamente agirà leggermente più indietro rispetto a CR7 e la Joya.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro, Khedira, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

22 convocati

Dopo la rifinitura mattutina, Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei 22 convocati in vista della sfida contro il Genoa. Ecco la lista completa: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Khedira, Cristiano Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Olivieri e Buffon. Questi dunque sono gli uomini a disposizione della Juventus per la gara contro il Genoa e mancano all'appello Higuain e Pjanic che dovrebbero rientrare per il derby di sabato contro il Torino.