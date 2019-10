Arriva un'importante ufficialità non solo per la Juventus ma anche per tutto il calcio italiano, in particolar modo quello femminile: l'Allianz Stadium di Torino è ufficialmente candidato ad ospitare la finale di Champions League di calcio femminile per il 2022 o il 2023.

Una decisione arrivata in collaborazione fra la società Juventus, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e il Comune di Torino: possibilità importante per tutto il calcio, che avrà modo, qualora venisse scelto lo stadio bianconero, di far crescere ulteriormente il movimento calcistico femminile, che ha già dimostrato anche ai recenti mondiali di essere in notevole crescita tecnica.

E' stato il presidente della Commissione Bilancio del Comune di Torino Marco Chessa a sottolineare quest'importante opportunità per l'Italia, che favorirebbe ulteriormente la crescita di una disciplina sempre più considerata dai giovani. Generalmente le finali di Champions League femminili ospitano circa 40 mila spettatori, ecco perché l'Allianz Stadium sarebbe il palcoscenico ideale per questa importante manifestazione sportiva.

Allianz Stadium candidato ad ospitare finale Woman's Champions League 2022 o 2023

Insomma, lo stadio della Juventus potrebbe rappresentare il palcoscenico della finale Women's Champions League per il 2022 o il 2023, in quanto Juventus, Figc e Comune di Torino hanno deciso di candidare l'impianto bianconero. Nel 2020 e nel 2021 sono già note le sedi della finale, rispettivamente a Vienna e a Goteborg.

La 'speranza' è che quindi l'Italia abbia questa importante possibilità e nel frattempo ci sarebbe anche il tempo per far crescere maggiormente tutto il calcio femminile.

Quest'anno ad esempio, a parte la 'solita' Juventus, si stanno mettendo in evidenza società come Milan e Florentia, che potrebbero sicuramente dare fastidio ai bianconeri per la vittoria della Serie A. Vi è ancora molta distanza rispetto alle società europee per eccellenza, ma gli investimenti che stanno effettuando le società italiane a livello di infrastrutture potrebbero portare in prospettiva ulteriori vantaggi, non solo economici ma anche tecnici.

La Juventus potrebbe costruire un nuovo stadio per il calcio femminile

Ad esempio la Juventus starebbe lavorando ad un progetto di un nuovo stadio per la squadra femminile, da circa 5 mila spettatori, da posizionare vicino all'Allianz Stadium, nella zona Continassa.

Questo dovrebbe essere un incentivo per i sostenitori bianconeri di non solo di seguire la prima squadra, ma anche quella femminile e la Juventus Under 23, pure quest'ultima infatti potrebbe giocare nel nuovo stadio.