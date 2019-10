Juventus-Fiorentina è indubbiamente una classica del calcio italiano e, probabilmente, guardando alla storia recente lo è ancor più se declinata al femminile. Nelle ultime stagioni, infatti, sono state proprio queste due squadre a lottare per i titoli nazionali più importanti, tricolore compreso, e saranno nuovamente Juventus Women e Fiorentina Women’s a contendersi anche il primo trofeo della stagione 2019/20: la ventitreesima edizione della Supercoppa italiana.

Remake della sfida giocata la passata stagione allo stadio ‘Picco’ di La Spezia, quando si imposero le viola di Antonio Cincotta grazie a un gol dell’azzurra Ilaria Mauro. Tale sconfitta è stata ampiamente riscattata dalle bianconere che hanno poi vinto entrambe le sfide di campionato, con le juventine guidate da Rita Guarino che alla fine si sono laureate campionesse d’Italia con un solo punto di vantaggio proprio sulle stesse gigliate seconde, oltre la finale di Coppa Italia dello scorso aprile a Parma che ha visto trionfare ancora Cristiana Girelli e compagne.

Dove vedere Juventus-Fiorentina

Juventus-Fiorentina, attesissima finale di Supercoppa italiana si giocherà domenica 27 ottobre allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12:30 e la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A, e sarà inoltre visibile live streaming su Sky Go e su Now TV.

La copertura televisiva dell’evento è un ulteriore conferma del sempre maggiore spazio che le donne stanno conquistando nel mondo del calcio e della notevole crescita del movimento negli ultimi anni, come si è visto anche nel recente mondiale francese in termini di spettatori, sia negli impianti che hanno ospitato la rassegna quanto attraverso il piccolo schermo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Fiorentina

Albo d’oro della Supercoppa italiana

In occasione della sfida di Cesena, Juventus Women e Fiorentina Women’s scenderanno in campo con un nastro rosa al braccio simbolo della ricerca sul cancro al seno promossa in tutto il mondo da Fondazione AIRC. Una bella iniziativa di sensibilizzazione che accomunerà bianconere e viola per ricordare l’importanza della prevenzione e sostenere la ricerca.

In campo, però, sarà sfida totale per alzare al cielo la Supercoppa italiana, che le bianconere cercheranno di mettere in bacheca per la prima volta, mentre la squadra toscana andrà a caccia del bis dopo il trionfo nella precedente edizione.

Istituita nel 1997, con 7 successi la compagine più vincente nella manifestazione è la Torres, seguita da Verona e Brescia a quota 4. Quindi Milan e Foroni Verona hanno conquistato 2 volte il trofeo, mentre con un successo a testa, insieme alla Fiorentina, nell’albo d’oro della Supercoppa figurano anche Modena e Fiammamonza.