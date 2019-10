Quest'oggi la Juventus ha goduto di una domenica di riposo. Infatti, Maurizio Sarri ha preferito concedere un po' di relax ai suoi ragazzi visti i tanti impegni delle prossime settimane. La Juventus riprenderà la preparazione nella giornata di domani, lunedì 28, quando il tecnico inizierà a capire chi potrà schierare mercoledì contro il Genoa.

Quasi sicuramente contro i rossoblu non ci sarà Miralem Pjanic. Il bosniaco, ieri contro il Lecce, ha sentito un fastidio muscolare ed è stato costretto a chiedere il cambio.

Lunedì, Miralem Pjanic sarà sottoposto ad accertamenti per capire l'entità del problema accusato. Anche Gonzalo Higuain e Rodrigo Bentancur hanno subito degli acciacchi fisici contro il Lecce, ma fortunatamente non hanno riportato nessun problema.

Entrambi i giocatori, ieri sera, appena rientrati a Torino dalla Puglia, sono stati portati al JMedical per essere sottoposti ad esami strumentali, ma questi fortunatamente hanno dato esito negativo.

Nessun problema per Higuain e Bentancur

Gonzalo Higuain, ieri nel corso della partita contro il Lecce, in uno scontro di gioco con Gabriel, ha riportato un brutto colpo alla testa. Il Pipita è stato subito soccorso e lo staff medico juventino ha medicato la testa del giocatore con un vistoso turbante. Higuain ha perso molto sangue e il giocatore, al triplice fischio, si è accasciato a terra ed è stato portato negli spogliatoi in barella.

Lo staff medico della Juve ha suturato la ferita dell'argentino, che poi insieme alla squadra è tornato a Torino. Appena arrivato in Piemonte, Higuain è stato trasportato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti che hanno escluso qualsiasi problema.

Anche Rodrigo Bentancur è stato portato nel centro medico bianconero per fare esami al costato. Esami che fortuna mente hanno escluso lesioni per l'uruguaiano.

Dunque sia per Bentancur che per Higuain, Sarri può tirare un bel sospiro di sollievo. Anche se probabilmente il Pipita mercoledì riposerà. Mentre l'uruguaiano, salvo sorprese, sarà titolare e dovrà sostituire Miralem Pjanic. Il bosniaco, lunedì, farà degli accertamenti per valutare l'entità del suo infortunio.

Il numero 5 juventino salterà il match contro il Genoa e sarebbe in dubbio anche per il derby del 2 novembre.

Lunedì la Juve riprenderà ad allenarsi

Nella giornata di lunedì, la Juventus sarà nuovamente alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro il Genoa. Nella seduta di domani, Maurizio Sarri inizierà a pensare alla formazione da schierare mercoledì sera.

Certamente tra i titolari contro i liguri si rivedrà Cristiano Ronaldo, che ieri è stato tenuto a riposo. Resta da capire chi agirà in avanti con lui, ma è probabile che venga confermato Paulo Dybala.