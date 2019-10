Questo pomeriggio i giocatori della Juventus si sono ritrovati alla Continassa per la ripresa della preparazione. I bianconeri sono tornati al JTC dopo i tre giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri al termine della vittoriosa sfida con l'Inter. Ovviamente, questo pomeriggio, il tecnico juventino non aveva a disposizione i 14 nazionali e mancava anche Gonzalo Higuain a cui è stato concesso un giorno di permesso.

Il Pipita rientrerà alla Continassa nella giornata di domani. Intanto, l'allenatore toscano vuole sfruttare la pausa per recuperare i giocatori infortunati. Infatti, l'obiettivo della Juve è quello di ritrovare quanto prima Mattia De Sciglio, Danilo e Douglas Costa. Oggi il brasiliano ha indossato nuovamente gli scarpini da calcio e dunque il suo rientro in campo sembra imminente.

La Juve sfrutterà la pausa per recuperare gli infortunati

La Juventus, questo pomeriggio, è rientrata alla Continassa per riprendere gli allenamenti.

Maurizio Sarri aveva a disposizione un gruppo molto ristretto vista l'assenza dei nazionali. Durante questa pausa l'obiettivo della Juve è quello di poter riconsegnare al tecnico toscano i giocatori infortunati a cominciare da Douglas Costa. Il rientro del brasiliano, che sembra essere imminente, permetterà all'allenatore toscano di sfruttare i due moduli ovvero sia il 4-3-3 che il 4-3-1-2. Dunque la Juve con il recupero di Douglas Costa avrebbe ancora più soluzioni e questo consentirebbe anche maggiori rotazioni. In questa pausa comunque il club bianconero monitora anche le condizioni dei nazionali e in particolare gli occhi sono rivolti su Aaron Ramsey.

Ramsey resta in nazionale

Aaron Ramsey, nell'intervallo della gara contro l'Inter, ha sentito un fastidio all'adduttore. Il numero 8 juventino ha comunque risposto alla chiamata del Galles. Il centrocampista si è allenato ma non è stato convocato per la trasferta in Slovacchia. Il calciatore della Juve cercherà di recuperare per la gara di domenica contro la Croazia con il ct gallese Giggs che si è detto fiducioso sul recupero di Ramsey.

Venerdì la Juve si allenerà al mattino

In attesa di avere nuove notizie sul fronte Ramsey, la Juventus si ritroverà domani mattina (venerdì 11 ottobre) per proseguire la preparazione alla Continassa. Ovviamente anche domani la seduta sarà con un gruppo molto ristretto vista l'assenza dei 14 nazionali, ma Maurizio Sarri ritroverà Gonzalo Higuain che quest'oggi era in permesso. All'inizio della prossima settimana, invece, torneranno i nazionali.

Matthijs De Ligt, Wojciech Szczesny e Aaron Ramsey saranno i primi a presentarsi alla Continassa visto che tutti e tre esauriranno i loro impegni con le rispettive selezioni nella giornata di domenica. Il rientro di tutti i giocatori della Juve sarà a scaglioni nel corso della settimana e uno degli ultimi che tornerà a Torino sarà Alex Sandro che in questo momento si trova a Singapore.