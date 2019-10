Napoli-Atalanta. Tra circa 2 ore allo stadio 'San Paolo' di Napoli scenderanno in campo il Napoli di Carlo Ancelotti e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, nell'anticipo delle ore 19 della 10.a giornata del campionato di Serie A, alle ore 21 si giocheranno altri 6 match e spiccano in modo particolare Lazio-Torino e Udinese-Roma con la Juventus impegnata in casa contro il Genoa, domani chiude Milan-Spal.

Il Napoli è in un momento complicato della sua stagione, infatti la squadra partenopea è attualmente in 4.a posizione con 17 punti all'attivo, frutto di 5 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi, l'ultimo è arrivato domenica scorsa allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara contro la Spal. L'Atalanta, invece, viaggia sulle ali dell'entusiasmo ed occupa la 3.a posizione in classifica con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta ed è reduce dal successo rotondo di domenica scorsa al 'Gewiss Stadium' contro l'Udinese, bergamaschi che sono a + 3 proprio sul Napoli.

Napoli-Atalanta sarà arbitrata dal signor Piero Giacomelli, coaudiuvato dai signor Bindoni e Longo, il quarto uomo sarà Doveri, mentre al VAR ci sarà Banti con assistente AVAR Manganelli.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni del 'San Paolo'

Napoli-Atalanta, probabili formazioni. QUI NAPOLI- Ancelotti ripartirà dal 4-4-2 con Meret tra i pali; i due terzini saranno Di Lorenzo e Luperto con Maksimovic, che sostituirà l'infortunato Manolas, e Koulibaly al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Fabian Ruiz ed Allan con Callejon ed Insigne sulle corsie esterne; i due attaccanti saranno Lozano e Milik. QUI ATALANTA- Gasperini si affiderà al suo 3-4-1-2 con Gollini in porta; il terzetto difensivo sarà composto da Toloi, Dijmsiti, Masiello; i due esterni saranno Castagne e Gosens con de Roon e Freuler in mediana; Gomez e Malinovskyi saranno i due trequartisti alle spalle dell'unica punta Ilicic.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Insigne; Lozano, Milik.

All. Ancelotti.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Ilicic. All. Gasperini.