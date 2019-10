Il Real Madrid sarebbe interessato ad acquistare il terzino destro rossonero Davide Calabria. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com i Blancos, che stanno avendo molti problemi sulla linea difensiva in questa prima parte della stagione, vorrebbero trovare un sostituto per il giovane terzino destro Alvaro Odriozola e a tal proposito i giganti spagnoli hanno compilato un elenco di tre candidati: Davide Calabria dell'AC Milan, Lukas Klostermann dell'RB Lipsia e Youcef Atal del Nizza.

Si ritiene che l'obiettivo principale del Real sia il terzino del Milan, che è un prodotto del vivaio rossonero approdato in prima squadra nel 2015, dove ora è diventato un titolare fisso. Il 22enne ha giocato con i rossoneri in 72 partite di campionato nel corso degli ultimi tre anni e mezzo, segnando due gol. Il rendimento del giovane terzino, però, non ha soddisfatto completamente la società rossonera, che starebbe cercando delle alternative per il mercato di Gennaio.

Secondo transfermarkt.com il giocatore rossonero ha una valutazione di 18 milioni di euro, ma molto probabilmente il Real Madrid dovrà offrire una cifra più importante per strapparlo al Milan. I rossoneri, infatti, potranno sfruttare anche la situazione contrattuale favorevole poiché Calabria ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022. Qualora il Milan decidesse di cedere ad un'ipotetica offerta madrilena, i rossoneri potrebbero cercare di acquistare il turco Celik.

Verso Roma-Milan: Calabria giocherà dal primo minuto

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Lecce, il Milan cercherà di cambiare le cose domenica nel posticipo delle 18, quando affronterà la Roma lontano da San Siro. Date le recenti prestazioni rossonere, sarà più facile a dirsi che a farsi, anche se a questo punto il Diavolo non ha più nulla da perdere. La partita contro il Lecce era iniziata bene per gli uomini di Pioli, che hanno dominato i primi 30 minuti.

Calhanoglu, infatti, era riuscito a sbloccare il match con uno straordinario gol e i rossoneri hanno effettivamente creato ripetute occasioni da rete rispetto alle partite precedenti. Tuttavia, non sono riusciti a 'uccidere' la partita quando ne hanno avuto occasione. Invece, Babacar ha pareggiato nel secondo tempo, e sebbene Piatek abbia rimesso in vantaggio il Milan, Calderoni ha segnato il gol decisivo proprio negli ultimi minuti.

Una grande delusione, in altre parole, dopo quello che sembrava un inizio molto promettente.

Contro la Roma, Pioli potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione: secondo quanto riportato da calciomercato.com Calabria dovrebbe giocare dall'inizio, tornando dalla squalifica, mentre molto probabilmente Piatek sarà nuovamente rilanciato nella formazione titolare dopo la panchina contro il Lecce.

Da non sottovalutare una probabile esclusione di Suso, anche a causa del malumore dei tifosi su di lui. L'hastag #Susoout infatti è risultato essere di tendenza in Italia nelle immediate giornate successive al pareggio interno con il Lecce. Il Milan contro la Roma dovrebbe schierarsi con un 4-3-3: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paqueta; Suso (Castillejo), Piatek, Calhanoglu.