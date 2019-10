Domenica 20 ottobre alle ore 20,45 il posticipo di Serie A allo stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro metterà di fronte Milan e Lecce.

Il Milan ha da poco cambiato allenatore e mister Pioli farà di tutto per confezionare un debutto importante davanti ai propri tifosi. L'appuntamento è nel match contro il Lecce, neopromossa da non prendere sottogamba che ha già portato a casa risultati importanti in questo primissimo scorcio di campionato, vincendo sul difficile campo del Torino (dove lo stesso Milan ha perso) e mettendo in seria difficoltà la Roma al Via del Mare.

Un Lecce che si è rivelato forte soprattutto in formato trasferta, visto che al momento ha guadagnato lontano dalle mura amiche il 100% dei suoi 6 punti (dopo la vittoria a Torino, i giallorossi hanno battuto a domicilio anche la Spal). Anche per questo motivo i salentini saranno seguiti da molti tifosi nella trasferta meneghina.

Il Milan di Pioli probabilmente opterà per alcune modifiche tattiche rispetto a quello di mister Giampaolo.

Potranno cambiare le disposizioni tattiche e magari anche alcuni interpreti del nuovo schema, ma sicuramente Pioli si baserà sulla vecchia guardia: non rischiano il posto i big del calibro di Donnarumma (attualmente impegnato ancora con la Nazionale italiana), Musacchio, Suso, Piatek tanto per fare alcuni nomi. Dall'altra parte il Lecce di mister Liverani andrà a Milano per giocarsi la gara a viso aperto, come sempre accade nelle squadre allenate dall'ex giocatore della Lazio.

La pausa ha giovato alla squadra salentina: il Lecce dovrebbe ritrovare Farias a pieno servizio, così come Babacar. Entrambi potranno giocare dal primo minuto a San Siro, forse affiancati da Falco. Un attacco tutto da decifrare, visto che anche Mancosu scalpita per una maglia da titolare e si tratta di un calciatore per il quale mister Liverani stravede. Si profila in realtà un ballottaggio a tre: Mancosu, Babacar e Farias per due maglie: l'unico certo di essere presente dal primo minuto è Filippo Falco.

D'altronde risulterebbe davvero difficile far sedere in panchina il miglior "dribblatore" della Serie A in questa prima parte di stagione in Serie A.

Infatti, dopo le prime sette giornate di Serie A, secondo i dati Opta, è Falco il giocatore con più dribbling riusciti (70%). Adesso toccherà a lui dimostrare che non è un caso trovarsi lassù, tramite il lavoro e la costanza.

Milan-Lecce: già staccati 1.500 biglietti nel settore ospiti

A San Siro per il match tra rossoneri e salentini, alla "depressione" che aleggia nell'ambiente milanista, si opporrà l'entusiasmo dei tifosi salentini.

Al momento sono già 1.500 i biglietti dedicati alla tifoseria giallorossa staccati in pochi giorni e pensare che manca ancora quasi una settimana al fischio d'inizio di Milan-Lecce, fissato per domenica alle ore 20.45. La sensazione, dunque, considerando che mancano ancora 6 giorni per acquistare il tagliando, è che i tifosi salentini a Milano possano sfondare quota 3 mila, e sarebbe davvero un numero eccezionale.