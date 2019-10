Samir Handanovic e Wojciech Szczesny, portieri rispettivamente di Inter e Juventus, sono in lizza per vincere il Pallone d'oro dei portieri, denominato 'Trofeo Yashin'. I due giocatori di Serie A sono nella lista dei dieci candidati che potrebbero quindi vincere il prestigioso trofeo; anche se il favorito sembrerebbe l'attuale portiere de Liverpool Alisson, che l'anno scorso è stato decisivo nella vittoria della Champions League della società inglese.

Nella lista poi ci sono Ederson Moraes, Marc André Ter Stegen, Hugo Lloris, Manuel Neuer, Kepa Arrizabalaga, Andre Onana e Jan Oblak, quasi tutti vincitori delle rispettive competizioni nazionali e non.

Il portiere del Manchester City ad esempio ha trionfato in Premier League, mentre il tedesco del Barcellona ha vinto la Liga spagnola. Neuer invece ha conquistato la Bundesliga con il Bayern Monaco anche se è stato condizionato nella prima parte della stagione da un infortunio.

Infine Onana è stato protagonista con l'Ajax, mentre gli unici a non aver vinto nessuna competizione sono Lloris del Tottenham (arrivato però in finale di Champions League) e Oblak dell'Atletico Madrid, oltre ad Handanovic.

La prima edizione del Premio Yashin

Interessante è la storia del Premio Yashin, il quale è stato ufficialmente istituito quest'anno dalla Fifa dopo un invito di Iker Casillas, che aveva suggerito di realizzarne uno specifico per gli estremi difensori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Il trofeo è dedicato proprio all'unico portiere che riuscì a vincerlo nella storia del Pallone d'oro: il russo Lev Yashin, considerato uno dei migliori estremi difensori della storia del calcio, che nel 1963 riuscì a trionfare. Successivamente poi nessun'altro portiere ha avuto il piacere di riceverlo: ci sono andati vicini, essendo arrivati secondi, Dino Zoff nel 1973 e Gianluigi Buffon protagonista del mondiale vinto dall'Italia nel 2006. In quest'ultimo caso il portiere bianconero venne preceduto da Fabio Cannavaro capitano della nazionale italiana allenata da Marcello Lippi.

Il portiere del Milan Donnarumma escluso dal 'Trofeo Yashin' e dal 'Kopa Trophy'

Il portiere della nazionale italiana Gigi Donnarumma, invece oltre ad essere escluso dal trofeo Yashin, non è neanche nella lista dei migliori giocatori Under 21, nel premio denominato Kopa Trophy, per il quale risulta invece candidato l'italiano ex Juventus Moise Kean.

Per quanto riguarda invece l'assegnazione dei premi Yashin e Kopa (istituiti anch'essi, come il Pallone d'Oro, da France Football) è prevista il 2 dicembre a Parigi con la consegna che avverrà nello stesso evento in cui sarà assegnato il Pallone d'Oro.