C'è grandissima attesa per il match di stasera tra Juventus e Genoa, valido per la decima giornata di andata del campionato di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri si presenta a questo match dopo il pareggio per uno a uno ottenuto contro il Lecce. Il vantaggio su rigore di Paulo Dybala è stato raggiunto dalla rete (sempre dal dischetto) di Mancosu. Un risultato inaspettato, che dimostra come la Juventus abbia ancora difficoltà a chiudere la partita.

Il Genoa, invece, arriva a questa partita dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Brescia. Un risultato positivo, che ha sicuramente dato morale alla squadra ligure, dopo i risultati negativi sotto la guida di Andreazzoli. L'impatto del nuovo tecnico Thiago Motta è stato dunque positivo, ma per i liguri sarà davvero molto difficile confermarsi anche contro i Campioni d'Italia. La Juventus, infatti, è costretta a vincere questa gara, per il fatto che l'Inter ha ottenuto i tre punti in trasferta contro il Brescia (grazie alle reti di Lautaro Martinez e di Romelu Lukaku). Il tecnico bianconero Maurizio Sarri dovrebbe effettuare alcuni cambi rispetto alla formazione andata in campo al Via del Mare contro il Lecce.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Maurizio Sarri dovrebbe puntare su Buffon in porta, che dunque sarà titolare al posto di Szczesny. Il tecnico bianconero dovrebbe concedere un turno di riposo anche al criticatissimo De Ligt e ad Higuain. Il reparto arretrato potrebbe essere composto da Bonucci e Demiral (che quindi sostituirebbe il difensore olandese), mentre sulle fasce sarebbero confermati Alex Sandro e Cuadrado, quest'ultimo protagonista di un ottimo inizio di stagione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Il centrocampo dovrebbe essere formato da Khedira, Matuidi e Bentancur. Sarri, infatti, sembra intenzionato a lasciare a riposo Miralem Pjanic, a causa di alcuni problemi fisici che lo tormentano da un po' di tempo. In attacco rientrerà Cristiano Ronaldo, il quale sarà con ogni probabilità affiancato da Paulo Dybala (quest'ultimo in uno stato di forma eccezionale). A supportare la coppia bianconera dovrebbe essere Federico Bernardeschi, impiegato nel ruolo di trequartista.

Da sottolineare anche il rientro in gruppo di due giocatori molto importanti come Douglas Costa e Aaron Ramsey.

Il Genoa, invece, dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 con Pandev dal primo minuto (l'attaccante macedone è andato in gol nell'ultima giornata di campionato, contro il Brescia). Ad affiancare Pandev sarà la stella della squadra Kouamé, mentre la prima punta dovrebbe essere Pinamonti.

Juventus: Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala

Genoa : Radu; Biraschi, Romero, C.Zapata; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Barreca; Pandev, Kouame; Pinamonti