La Roma sarà chiamata ad affrontare il Borussia Mönchengladbach nella 3ª giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi scenderanno in campo giovedì 24 ottobre alle ore 18.55. La partita dello stadio Olimpico verrà trasmessa in diretta tv soltanto su Sky (streaming su Sky Go), mentre TV8 proporrà in chiaro la sfida della Lazio sul campo del Celtic in serata. La situazione nel Gruppo J vede la squadra di Paulo Fonseca in testa alla classifica con 4 punti, tanti quanti ne ha ottenuti il Wolfsberger.

La squadra di Marco Rose, invece, ha conquistato solo 1 punto, così come l’İstanbul Başakşehir. La sfida contro il Borussia Mönchengladbach non sarà semplice per la Roma, anche se tra le mura amiche avrà il supporto dei propri tifosi. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, ricordiamo che le due squadre non hanno mai avuto occasione di affrontarsi nelle competizioni europee. I giallorossi, però, hanno incrociato più volte squadre tedesche.

Bilancio della Roma contro squadre tedesche

La Roma ha affrontato 28 volte squadre tedesche. Il bilancio è di 12 vittorie, 2 pareggi e 14 sconfitte. Il Bayern Monaco è il club incrociato maggiormente in Europa, con 8 sfide complessive. Proprio contro i bavaresi si è registrata una delle pagine più brutte dei giallorossi nelle competizioni della UEFA. Nella stagione 2014/15 rimediò una sonora sconfitta nella fase a gironi di Champions League allo stadio Olimpico.

Finì 1-7 in quell’occasione. L’unica squadra sempre battuta dalla Roma è l’Amburgo. Nella stagione 2000/01 ci fu il doppio confronto al terzo turno di Coppa UEFA. In quell’occasione si registrarono il successo casalingo per 1-0 e la vittoria in trasferta per 3-0. I giallorossi furono poi eliminati dal Liverpool agli ottavi di finale, con i Reds che poi andarono a conquistare il trofeo in finale contro l’Alavés. Tra le altre squadre affrontate dalla Roma figurano anche club del calibro di Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.

Bilancio del Borussia Mönchengladbach contro squadre italiane

Il Borussia Mönchengladbach, dal canto suo, si è trovato 16 volte opposto a squadre italiane in Europa. Il bilancio è di 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Inter e Juventus sono i club affrontati maggiormente (4). Tra le squadre italiane figura anche la Lazio, unica contro cui non è mai riuscito a vincere il Borussia Mönchengladbach. I bianconcelesti furono avversari nella stagione 2012/13 di Europa League.

Nel turno intermedio si registrò un pareggio in terra tedesca per 3-3, dopodiché ci fu la vittoria per 2-0 dei capitolini allo stadio Olimpico. I tedeschi sono imbattuti contro Juventus e Torino.