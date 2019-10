Una volta archiviato il turno infrasettimanale di campionato, la Serie A tornerà nel weekend con l’11ª giornata. Ad aprire il programma sarà uno dei tanti big match in cartellone: Roma-Napoli. Il fischio d’inizio della partita allo stadio Olimpico sarà fissato alle ore 15.00 di sabato 2 novembre 2019. I tifosi avranno modo di seguirla in diretta tv su Sky. Entrambe le squadra, che non hanno avuto uno dei migliori inizi di stagione, cercheranno di non perdere ulteriore terreno nei confronti di chi le precede in classifica.

Anche un pareggio potrebbe non servire. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo al resto del programma di questo turno di campionato.

Calendario 11ª giornata, programma anticipi e posticipi

In vista degli impegni di Champions League, avremo altri due anticipi nell’11ª giornata di Serie A. Dopo aver assistito alla sfida dello stadio Olimpico, scenderà in campo l’Inter. I ragazzi di Antonio Conte affronteranno il Bologna in trasferta alle ore 18.00.

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky. A seguire toccherà alla Juventus. I bianconeri giocheranno il derby con il Torino in trasferta alle ore 20.45. In questo caso sarà DAZN a trasmettere l’incontro. I granata non vincono davanti al proprio pubblico dalla stagione 2014/15. In quell’occasione finì 2-1. Andrea Pirlo portò in vantaggio gli ospiti, poi ci fu la rimonta firmata da Matteo Darmian e Fabio Quagliarella.

Da allora sono seguite 4 sconfitte. La scorsa stagione finì 0-1 con rete di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Il bilancio complessivo del Torino nei derby casalinghi è di 20 vittorie, 23 pareggi e 33 sconfitte. Non sarà facile neppure quest’anno per i ragazzi di Walter Mazzarri, contro la corazzata di Maurizio Sarri, ma i granata proveranno a ritrovare il successo nella stracittadina.

Il programma del campionato proseguirà domenica 3 novembre 2019 alle ore 12.30 con Atalanta-Cagliari (DAZN).

Avremo appena tre incontri alle ore 15.30. Su Sky verranno trasmesse Genoa-Udinese ed Hellas Verona-Brescia, mentre su DAZN si potrà guardare Lecce-Sassuolo. Prima di sera ci sarà il fischio d’inizio tra Fiorentina e Parma alle ore 18.00 (Sky). Il posticipo di domenica sarà la partita tra Milan e Lazio. La diretta tv su Sky comincerà alle ore 20.45. Inizierà contro i ragazzi di Simone Inzaghi il trittico infernale dei rossoneri, che a San Siro hanno un bilancio favorevole contro i biancocelesti, con 44 vittorie, 23 pareggi e 9 sconfitte.

L’ultima partita persa in casa risale alla stagione 1989/90, quando un’autorete di Paolo Maldini regalò il successo agli ospiti. Nella passata stagione finì 1-0 con goal di Franck Kessié su calcio di rigore. Il Milan, che sta vivendo un campionato non esaltante, sarà chiamato ad una prova d’orgoglio prima di affrontare successivamente Juventus e Napoli. A chiudere l’11ª giornata di Serie A sarà Spal-Sampdoria lunedì 4 novembre 2019 alle ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere la partita del “monday night” in diretta tv.