La settimana scorsa abbiamo assistito a delle partite sorprendenti, con le candidate principali alla vittoria della Serie A bloccate in una serie di pareggi. Parliamo di Juventus, Inter e Napoli, che sono state fermate rispettivamente da Lecce, Parma e Spal mentre l'unica squadra di vertice che ha vinto è stata l'Atalanta. A tal riguardo, nella trasmissione televisiva di Mediaset 'Tiki Taka', ha parlato Christian Vieri, ex giocatore di Juventus ed Inter e attuale commentatore televisivo della nota trasmissione televisiva condotta dal giornalista Pardo.

Lo stesso, protagonista con Antonio Cassano di simpatici siparietti durante il programma, si è soffermato soprattutto sui pareggi di Inter e Napoli, sottolineando come fosse una situazione da sfruttare in quanto alla Juventus non capita spesso di pareggiare o perdere in Serie A. Secondo Vieri infatti è un'occasione sprecata sia per la squadra di Conte che per quella di Ancelotti, quest'ultimo apparso molto nervoso nel post partita di Spal-Napoli.

'Juve pareggia ogni 3-4 mesi. Se le altre non ne approfittano non vinceranno mai'

Come sempre, Christian Vieri non usa giri di parole e durante la trasmissione televisiva 'Tiki Taka' di domenica 27 ottobre, ha lanciato una frecciatina ad Inter e Napoli, 'colpevoli' di non aver approfittato del mezzo passo falso della Juventus. Come sottolineato dal commentatore televisivo, 'Juve pareggia ogni 3-4 mesi.

Se le altre non ne approfittano non vinceranno mai'. Una critica non proprio velata quella dell'ex giocatore di Inter e Juventus, che conferma la forza dei bianconeri ma anche i 'limiti' degli avversari, che hanno perso una grande occasione. D'altronde, come conferma Vieri, la Juventus difficilmente sbaglia, e proprio per questo, qualora succeda, le avversarie devono essere pronte ad approfittarne.

D'altronde l'Inter aveva l'opportunità di sorpassare i bianconeri, dopo che quest'ultimi avevano battuto proprio la squadra di Conte ad inizio ottobre prima della sosta per le nazionali.

Il turno infrasettimanale di Serie A

Intanto l'Inter, reduce dal pareggio contro il Parma, è riuscita a battere il Brescia per 2 a 1 portandosi momentaneamente in testa alla classifica, il tutto in attesa della partita della Juventus, che giocherà all'Allianz Stadium contro il Genoa del nuovo tecnico Thiago Motta.

Il Napoli invece giocherà un difficile match contro l'Atalanta di Gasperini, previsto alle ore 19:00 al San Paolo di Napoli. Weekend prossimo invece è atteso un sabato davvero interessante, con lo scontro Roma-Napoli alle ore 15:00, Bologna-Inter alle ore 18:00 ed il derby di Torino con i granata che giocheranno contro la Juventus allo Stadio Olimpico alle ore 20:45.