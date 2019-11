La Juventus è pronta alla trasferta di Mosca contro la Lokomotiv, match decisivo per la Champions League: in caso di vittoria i bianconeri sarebbero matematicamente qualificati per gli ottavi della massima competizione europea. Nonostante il calcio giocato sia uno degli argomenti principali, a tenere banco però sono anche le notizie di Calciomercato, ad alimentare un'indiscrezione importante è il noto giornale sportivo spagnolo 'Mundo Deportivo', che conferma come nel calciomercato invernale, il Barcellona debba risolvere necessariamente i suoi problemi difensivi.

La soluzione potrebbe essere de Ligt: secondo Aguilar, giornalista del noto media spagnolo, l'arrivo dell'olandese risolverebbe i problemi difensivi della squadra catalana e allo stesso tempo la Juventus si libererebbe di un difensore che sta avendo molte difficoltà con i bianconeri ed in generale con il calcio italiano.

'de Ligt al Barça per gennaio potrebbe essere affare perfetto'

Arriva un'importante indiscrezione dalla Spagna, nello specifico dal noto giornalista del 'Mundo Deportivo' Aguilar, secondo il quale, 'de Ligt al Barça per gennaio potrebbe essere affare perfetto'.

Una notizia che avrebbe del clamoroso, considerando che solo dopo 6 mesi l'olandese lascerebbe la Juventus per approdare al Barcellona, squadra 'scartata' in estate dal difensore a favore proprio dei bianconeri. Una notizia che però non trova conferma da fonti italiane, soprattutto per le confortanti recenti prestazioni di de Ligt, che ha anche deciso grazie ad un bel gol il derby di Torino. Secondo Aguilar, de Ligt sarebbe il sostituto perfetto di Piqué, sempre più in calando in questi mesi e che necessita quindi di un sostituto all'altezza da affiancare a Lenglet.

Di certo, sembra improbabile che una trattativa del genere possa svilupparsi a gennaio, con Chiellini ancora infortunato e che dovrebbe rientrare a febbraio-marzo 2020.

¿Por qué no van a por Matthijs de Ligt en enero? En Italia dicen que no están satisfechos con el holandés y al cuadro azulgrana, visto el papelón en el campo del Levante, el holandés no le iría nada mal para jugar en el puesto de Gerard Piqué, cada día más metido en sus negocios. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) November 2, 2019

Le trattative della Juventus

Abbiamo parlato di de Ligt, ma la Juventus continua il suo lavoro sul mercato soprattutto in prospettiva prossima stagione, con tanti parametri zero che interessano alla dirigenza bianconera.

Piacciono Aldeirwereild, Eriksen e Meunier mentre in tema cessioni, possibile la partenza già a gennaio di De Sciglio. Il Paris Saint Germain da tempo segue il terzino ed avrebbe offerto come contropartita tecnica Kurzava, che sembrerebbe non essere apprezzato dalla dirigenza bianconera. Alla Juventus invece piace Meunier che però, come già anticipato in precedenza, potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno 2020, considerando che la società francese non è riuscita a trovare intesa con il belga per il rinnovo di contratto.