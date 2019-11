Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate, il Barcellona sarebbe fortemente interessato a Rodrigo Bentancur. Il club blaugrana, infatti, lo vedrebbe come il sostituto naturale di Ivan Rakitic, che è ormai in partenza. Il centrocampista croato non viene considerato titolare dal tecnico del Barcellona Ernesto Valverde e vorrebbe cambiare aria nella prossima sessione di calciomercato invernale (peraltro, per lui si è parlato di un possibile futuro in Serie A, nelle fila dell'Inter).

In cima alla lista dei possibili candidati a raccogliere l'eredità del croato ci sarebbe proprio Rodrigo Bentancur. Il giocatore sudamericano è molto apprezzato da Sarri e finora ha collezionato cinque presenze, nelle quali ha sempre offerto delle ottime prestazioni. L'ex centrocampista del Boca Juniors, lo scorso giugno, ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 2024 (a due milioni di euro l'anno), ma non sarebbe da escludere una sua cessione a gennaio.

Mercato Juventus, possibile cessione di Bentancur al Barcellona

Il Barcellona ha cercato di acquistare Bentancur già nella scorsa sessione di calciomercato estiva, ma Maurizio Sarri ha bloccato la sua cessione. Bentancur è rimasto a Torino e ha offerto delle prestazioni molto positive finora. Il suo valore di mercato è di circa trentacinque milioni di euro e la Juventus non sarebbe disposta a fare alcuno sconto.

Il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra di questo tipo, dunque l'operazione di mercato potrebbe andare in porto. Se Maurizio Sarri dovesse bloccare di nuovo la cessione del centrocampista sudamericano, il Barcellona punterebbe su Fabiann Ruiz del Napoli. Il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, però, valuta il giocatore spagnolo intorno ai cento milioni di euro.

In caso di cessione di Bentancur, Fabio Paratici avrebbe già trovato il suo erede. Si tratta di Tahtih Chong, ala olandese classe 1999 attualmente in forza al Manchester United. Stando a quanto riporta "La Gazzetta dello Sport", il giovanissimo giocatore è ormai parte integrante della prima squadra dei Red Devils, ma non si troverebbe molto bene in Gran Bretagna. Questa situazione potrebbe spingerlo a decidere di trasferirsi a Torino.

Non dimentichiamo, inoltre, che Chong è in scadenza di contratto, dunque a giugno potrebbe arrivare a parametro zero. Per la Juventus si tratterebbe di un vero e proprio "colpaccio" di mercato, dal momento che il giocatore olandese è considerato uno dei migliori talenti del calcio mondiale.