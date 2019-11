La Juventus si appresta a disputare il derby di Torino, un match importante soprattutto ai fini della classifica, con l'Inter che in caso di vittoria contro il Bologna potrebbe mettere pressione ai bianconeri. Il calcio giocato in questi giorni domina i principali media sportivi, ma un altro argomento molto dibattuto è il Calciomercato e le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nelle prossime sessioni.

E proprio uno dei 'bersagliati' dalla critica è oggetto di interesse del Barcellona: parliamo di Bernardeschi. Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo 'Mundo Deportivo', la società catalana da tempo segue il centrocampista offensivo della nazionale italiana, ritenendolo un profilo ideale per il 4-3-3 promosso da anni al Barcellona. Lo stesso giornale spagnolo sottolinea, però, come attualmente il giocatore non sia una priorità per i catalani, che prima di pensare ad investire dovranno necessariamente alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori.

Juventus, Bernardeschi piace al Barcellona

Come scrive il Mundo Deportivo, resta vivo l'interesse del Barcellona per Bernardeschi ma attualmente la società catalana non vorrebbe investire sul centrocampista offensivo italiano.

Lo stesso giornale spagnolo conferma come in estate Bernardeschi fosse stato uno degli argomenti di discussione fra Barcellona e Juventus: si parlava infatti di uno scambio fra Rakitic ed il nazionale italiano anche se la Juventus avrebbe chiesto in aggiunta un'offerta cash da 23 milioni di euro. Troppi secondo il Barcellona, che voleva uno scambio alla pari: attualmente, però, complice una stagione non ideale fino a questo momento, Bernardeschi sembrerebbe non essere il principale obiettivo del Barcellona, che guarda ad altri rinforzi.

Come già anticipato in precedenza, i catalani pensano soprattutto alle cessioni e proprio Rakitic potrebbe essere uno dei partenti nel calciomercato invernale. Oltre alla Juventus, ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter, che vuole rafforzarsi a centrocampo e nel settore avanzato.

La Juventus in Serie A

Come già anticipato ad inizio articolo, la Juventus è pronta ad affrontare un trittico di partite molto importanti, che si concluderà domenica 10 novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium contro il Milan.

Intanto oggi ci sarà il derby di Torino, con i bianconeri che non sono in un periodo di forma ottimale, proprio come il Toro, reduce dal tonfo fuori casa contro la Lazio per 4 a 0. La settimana prossima, però, potrebbe esserci il match point in Champions League contro la Lokomotiv Mosca: in caso di vittoria nella capitale russa la Juventus staccherebbe il pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea.