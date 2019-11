Sempre tempo di Calciomercato: nonostante l'argomento principale dei media sportivi sia il calcio giocato, nello specifico Serie A e Champions League, continuano ad arrivare notizie di calciomercato, non solo riguardanti le trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio o a luglio 2020, ma anche interessanti retroscena riguardanti lo scorso calciomercato estivo, dove la Juventus è stata una delle protagoniste, non solo negli acquisti ma anche nelle possibili cessioni.

Alcuni media sportivi hanno lanciato un rumor di mercato che riguarda il centrocampista Bentancur, che in questa prima parte della stagione sta giocando molto con Sarri: ci sarebbe stata infatti un'importante offerta per il centrocampista uruguaiano da parte del Manchester City, considerato che il tecnico Guardiola è un grande estimatore del giocatore.

Juventus avrebbe rifiutato offerta per Bentancur dal Manchester City

La Juventus avrebbe rifiutato in estate un'offerta importante per il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur, che è stato vicino a lasciare i bianconeri.

Solo la fiducia di Sarri avrebbe fermato l'eventuale cessione, anche se resta sempre il peso di una percentuale sulla futura rivendita che andrebbe nelle tasche del Boca Juniors. Come è noto, infatti, quando la Juventus acquistò il centrocampista dalla società argentina, quest'ultima strappò una percentuale sulla futura rivendita, ovvero 50%. Quindi, a livello economico, sarebbe stata anche una scelta sbagliata da parte della società bianconera.

Inoltre, come già ribadito spesso da Sarri in alcune conferenze stampa, Bentancur è considerato la riserva del regista Pjanic e può essere schierato, in caso di necessità, anche negli altri ruoli di centrocampo.

Le altre trattative della Juve

Un retroscena importante quello che riguarda Bentancur, che fra l'altro era seguito in estate anche da Barcellona e Atletico Madrid. Ci attendiamo però altre novità di mercato durante il calciomercato invernale, intanto arrivano conferme su un acquisto di un talento giovane dall'Argentina: si chiama Matias Soulè, va in scadenza di contratto a dicembre e dovrebbe andare a rafforzare l'under 23 o la primavera.

Sempre in tema acquisti, qualora si concretizzassero alcune cessioni, la dirigenza potrebbe decidere di investire: nelle ultime ore si è parlato di un nuovo interesse del Paris Saint Germain per De Sciglio, appena rientrato dall'infortunio. In cambio del terzino destro italiano, la Juventus potrebbe chiedere il belga Meunier, che va in scadenza a giugno 2020 ma che potrebbe essere un buon rinforzo per dare alternative a Sarri sulla fascia destra.