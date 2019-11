Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Paulo Dybala e arrivano dalla Francia. Il giocatore argentino sembrava ad un passo dall'addio nella scorsa sessione estiva, ma ora si è ripreso la Juventus, come dimostra anche il fatto il suo gol si è rivelato decisivo nell'ultima vittoria in campionato contro il Milan. L'attaccante sudamericano, che ha da poco compiuto ventisei anni, finora ha messo insieme quattordici presenze tra campionato e Champions League, realizzando cinque reti (il più delle volte decisive per il risultato).

Dybala si è rivelato un giocatore molto importante per Maurizio Sarri, che lo ha utilizzato in varie parti del campo. Le sue ottime prestazioni hanno catturato l'interesse del Paris Saint Germain. Per il portale Mercato 365 il club francese, infatti, potrebbe puntare sul giocatore bianconero nella prossima sessione di calciomercato estivo, quando potrebbe perdere sia Edinson Cavani (in scadenza di contratto a giugno prossimo), sia Neymar (sul quale è molto forte l'interesse di Real Madrid, Barcellona e della stessa Juventus).

Mercato Juventus, possibile cessione di Dybala al Paris Saint Germain in estate

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, Paulo Dybala potrebbe essere ceduto al Paris Saint Germain nella prossima sessione di calciomercato estivo. Nel caso in cui questa ipotesi si verificasse, Fabio Paratici dovrà acquistare un erede dello stesso livello. Uno dei nomi accostati con insistenza al club bianconero è quello di Mohamed Salah, fortissimo attaccante egiziano che milita nelle fila del Liverpool.

Il ventisettenne mancino del Liverpool, peraltro, conosce molto bene il campionato italiano, avendo già vestito le maglie di Roma e Fiorentina. Salah, al momento uno dei migliori giocatori al mondo, viene però valutato dal club britannico almeno centocinquanta milioni di euro. Una cifra che comunque non sarebbe irraggiungibile per la Juventus, dal momento che Andrea Agnelli ha da poco annunciato un aumento di capitale di circa trecento milioni di euro.

Un altro possibile erede di Paulo Dybala è il suo connazionale Sergio Aguero, peraltro già seguito dalla Juventus sette anni fa (trattativa che però non andò in porto, dal momento che l'attaccante sudamericano decise di trasferirsi in Gran Bretagna). Finora ha già segnato tredici reti e non è mai sceso sotto le trenta stagionali. Il trentunenne andrà in scadenza di contratto nel 2021 e potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra, qualora Guardiola dovesse proseguire la sua carriera in un'altra squadra.

Il Manchester City valuta il suo cartellino tra i sessantacinque e i settanta milioni di euro.