Il Calciomercato invernale potrebbe regalare clamorose trattative, con tante società blasonate che potrebbero attingere sul mercato per migliorare i risultati della prima parte della stagione. Una delle deluse per eccellenza, almeno fino ad ora, è il Manchester United che, nonostante i clamori di inizio stagione, fatica ad ingranare in prestazioni e risultati, a tal punto che la panchina di Solskjaer non è del tutto salda.

Di certo la società inglese dovrà rinforzarsi a gennaio ed uno dei giocatori che più interessa è la punta della Juventus Mandzukic, che sarebbe il rinforzo ideale da affiancare ad una rosa ricca di giovani. La valutazione che fa la società bianconera del giocatore è di almeno 10 milioni di euro, ma lo United non vorrebbe spendere più di tre-quattro milioni. Secondo calciomercato.com, però, la società inglese potrebbe giocare una carta interessante per poter convincere i bianconeri: il centrocampista offensivo olandese Chong.

Juventus, il Manchester United avrebbe offerto Chong in cambio del croato

Secondo il noto sito sportivo, il Manchester United potrebbe offrire Chong alla Juventus pur di arrivare a Mandzukic già a gennaio. Come è noto, il centrocampista offensivo olandese piace ai bianconeri, ma ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e quindi potrebbe essere acquistato a zero in estate. Offrendolo già a gennaio alla Juventus, il Manchester United potrebbe sicuramente facilitare la trattativa per arrivare alla punta croata, magari evitando di spendere la somma richiesta dai bianconeri, circa 10 milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

A proposito di Chong, la Juventus potrebbe ripetere la stessa trattativa che portò a Torino nel 2012 Paul Pogba: il centrocampista offensivo olandese è considerato uno dei talenti principali del calcio europeo e, a soli 20 anni, rappresenterebbe un grande investimento per il futuro. Di certo, la Juventus proverà in tutti i modi a piazzare Mandzukic sul mercato, considerando il pesante ingaggio che percepisce, circa cinque milioni di euro a stagione fino al 2021.

Le altre trattative bianconere

L'eventuale arrivo di Chong confermerebbe la strategia bianconera sul mercato, quella di investire sui giovani più interessanti nel panorama europeo. A tal proposito la Juventus starebbe seguendo altri potenziali campioni del futuro: il centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesca Havertz e il giocatore del Valencia e della nazionale under 21 spagnola Ferran Torres.

Il tedesco ha già una valutazione che si avvicina ai 100 milioni di euro, mentre Ferran Torres costa di meno, ma se continuerà ad esprimersi ai livelli attuali potrebbe diventare uno dei giocatori più appetiti sul mercato in estate.