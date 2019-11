Ci avviciniamo a gennaio e come sempre arrivano numerose le indiscrezioni di mercato riguardanti le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel Calciomercato invernale: una delle società protagoniste potrebbe essere la Juventus, che probabilmente sarà più impegnata nelle cessioni che in eventuali acquisti. Da Mandzukic ad Emre Can fino ai recuperati Perin e Pjaca, sono tanti i giocatori destinati a lasciare Torino già a gennaio.

Nelle ultime ore tra i possibili calciatori in uscita è spuntato anche il nome del terzino destro De Sciglio, richiesto in particolar modo dal Paris Saint Germain. Il direttore generale della società francese Leonardo è un estimatore del terzino italiano, che è utile anche per la sua duttilità. Il Psg potrebbe mettere sul piatto delle contropartite tecniche apprezzate dalla Juventus ed eventualmente aggiungerci anche un'offerta cash.

Il Psg sarebbe pronto ad offrire Kurzawa o Meunier per De Sciglio

Secondo le ultime indiscrezioni dei principali media sportivi, il Paris Saint Germain è interessato a De Sciglio a tal punto che vorrebbe mettere sul piatto uno fra i giocatori considerati esuberi dalla dirigenza francese: parliamo di Kurzawa e Meunier. La Juventus così come De Sciglio, secondo il sito 'ilbianconero.com', non sarebbero molto convinti della trattativa anche perché i giocatori offerti dal Psg vanno in scadenza entrambi a giugno 2020, ma soprattutto Sarri ha dimostrato che il terzino italiano può ricoprire un ruolo molto importante in questa stagione nella Juventus.

Può infatti essere impiegato su entrambi le fasce difensive e sarebbe molto utile per far rifiatare in alcune partite Alex Sandro. A meno che la dirigenza bianconera non decida di investire a gennaio su un altro terzino sinistro che possa far la riserva del brasiliano, magari anticipando il rientro dal prestito di Luca Pellegrini, protagonista nel Cagliari di Maran. De Sciglio al Psg a gennaio potrebbe quindi essere una trattativa difficile per i motivi prima menzionati: restando però in tema cessioni, da valutare le posizioni di Demiral e Rugani.

Demiral e Rugani a rischio cessione

Nelle ultime ore arrivano indiscrezioni di mercato su una possibile cessione di uno dei difensori centrali bianconeri, anche se molto dipenderà dal recupero ottimale di Chiellini. A rischio partenza ci sarebbe soprattutto Demiral, che dopo un inizio importante nella Juventus, è stato spesso relegato in panchina, con Sarri che per far rifiatare De Ligt gli ha preferito spesso Rugani.

Si parla di un interesse del Milan per il difensore centrale turco, anche se difficilmente la Juventus lo vorrà cedere a titolo definitivo. Più probabile quindi un prestito.