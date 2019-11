La Juventus si candida ad essere una delle protagoniste non solo sul campo da gioco ma anche nelle possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel 2020. Il Calciomercato invernale potrebbe regalare interessanti novità soprattutto in tema trasferimenti, con tanti giocatori che potrebbe lasciare Torino: Mandzukic, Perin e Pjaca sono i maggiori indiziati ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro anche sugli acquisti, con particolare attenzione ai parametri zero che potrebbero liberarsi a giugno 2020.

Uno dei giocatori più apprezzati dalla società bianconera è il terzino destro belga del Paris Saint Germain Meunier, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2020 e che è molto appetito da alcune società europee. Piace in particolar modo alla Juventus che sta osservando da vicino l'evoluzione delle trattative di rinnovo di contratto fra giocatore e società francese. Lo stesso terzino destro, in un'intervista a Telefoot, ha confermato che: "È difficile trovare intesa per prolungare col PSG" ma che in ogni caso le parti stanno lavorando per provare a trovarla.

Juventus, Meunier: 'Difficile trovare intesa per prolungare col PSG

Che la Juventus sia sempre attenta al mercato dei parametri zero è cosa evidente, lo dimostrano le trattative sviluppate negli ultimi anni e che hanno portato a Torino giocatori come Emre Can, Rabiot e Ramsey. La prossima stagione potrebbe esserci l'opportunità di investire su Meunier, che fatica a trovare l'intesa sul rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain. Il giocatore, a Telefoot, ha confermato tale difficoltà ma allo stesso tempo ha ribadito che la trattativa prosegue e che di certo ci troviamo in una fase decisiva, che potrebbe portare all'intesa o alla rottura delle trattative.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Meunier negli ultimi tempi è stato avvicinato più volte alla Juventus.

De Sciglio piace al Paris Saint Germain

Restando in tema terzini, contro l'Atletico Madrid ha brillato De Sciglio, che ha dimostrato di disimpegnarsi alla grande anche in ruolo non suo, ovvero quello di terzino sinistro. Si è quindi dimostrato una valida alternativa ad Alex Sandro e questo potrebbe portare la Juventus ad evitare l'investimento su una riserva del nazionale brasiliano nel calciomercato invernale e quindi a confermarlo nella rosa bianconera anche per la seconda parte della stagione.

Resta però evidente l'interesse del Paris Saint Germain per De Sciglio e già nel calciomercato invernale potrebbe avanzare un'offerta. Il direttore generale della società francese Leonardo da sempre stravede per il terzino bianconero e lo considera il rinforzo ideale per la squadra allenata da Tuchel.