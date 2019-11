Il Calciomercato continua inevitabilmente a dominare le prime pagine dei media sportivi, con la Juventus che resta una delle società più chiacchierate. Dopo l'aumento di capitale di 300 milioni di euro ufficializzato da Andrea Agnelli, i giornali continuano ad associare giocatori importanti alla società bianconera. Nelle ultime ore è l'iberico 'Sport' a lanciare una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante uno dei più ambiti sul mercato: la punta francese del Paris Saint Germain Mbappé potrebbe essere il possibile successore di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Una possibilità che quindi potrebbe concretizzarsi già nel calciomercato estivo, soprattutto dopo i presunti malumori del portoghese al momento della sostituzione di Sarri in Juventus-Milan. Di certo, il francese è uno dei giocatori più apprezzati dalla dirigenza bianconera che, come confermato anche dal presidente Agnelli, vorrebbe regalare ogni anno ai propri tifosi un investimento importante, possibilmente su un giovane. E Mbappé rappresenterebbe il profilo ideale per il settore avanzato bianconero.

Juventus, Ok Diario: Mbappé primo obiettivo per il dopo Cristiano Ronaldo

Il giornale spagnolo Ok Diario ha lanciato un'indiscrezione riguardante Mbappé in uscita dal Paris Saint Germain. La punta francese potrebbe rappresentare l'ideale sostituto di Cristiano Ronaldo qualora il portoghese decidesse, in intesa con la Juventus, di lasciare la società bianconera. La punta della nazionale lusitana ha evidentemente ancora molto mercato.

Per quanto riguarda invece Mbappé, potrebbe rappresentare la punta ideale della Juventus non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche perché sarebbe ottimo come personaggio per sviluppare il brand Juventus a livello commerciale.

Mbappé piace anche al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni, Mbappé costerebbe almeno 280 milioni di euro, 180 milioni per il cartellino e 100 per lo stipendio del giocatore, che firmerebbe un contratto da 20 milioni per 5 anni.

Non manca però la concorrenza per la punta del Paris Saint Germain, soprattutto quella del Real Madrid, che vorrebbe investire su una punta giovane da affiancare inizialmente a Benzema per poi diventare in futuro il suo sostituto. La Juventus potrebbe quindi essere una delle protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato, in cui sicuramente vorrà regalare altri giocatori di qualità ai propri tifosi.