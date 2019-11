Continuano ad arrivare indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, continua a monitorare con grandissima attenzione Mauro Icardi. L'attaccante sudamericano, scaricato dal tecnico nerazzurro Antonio Conte, sta offendo delle prestazioni di altissimo livello con la maglia del Paris Saint Germain e questo fatto non è assolutamente passato inosservato dalle parti di via Galileo Ferraris.

Icardi è arrivato a Parigi con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a settanta milioni di euro. I vertici del club transalpino si sarebbero già convinti a puntare su di lui per il futuro, anche per il fatto che Edinson Cavani dovrebbe essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato estivo. Tuttavia, nel contratto di Icardi sarebbe stata inserita una clausola fortemente voluta dal giocatore stesso: a fine stagione, Icardi potrebbe rifiutare ogni proposta del Paris Saint Germain per tornare all'Inter.

Nonostante le ottime prestazioni, infatti, l'attaccante argentino avrebbe nostalgia dell'Italia, dove vie con la consorte Wanda Nara. A causa di questa situazione, la Juventus sarebbe pronta a tornare all'assalto del giocatore nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Mercato Juventus, possibile colpo Mauro Icardi in estate

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus sarebbe disposta ad offrire a Mauro Icardi un super ingaggio: dieci milioni di euro a stagione (l'attaccante argentino a Parigi ne percepisce circa otto all'anno).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Non si esclude che l'operazione di mercato vada in porto nella prossima sessione estiva. i coniugi Icardi, infatti, potrebbero decidere di tornare in Italia, a vivere nella loro costosissima casa di Milano, città a cui entrambi sono comunque ancora legatissimi (soprattutto Wanda Nara, a causa di ragioni di lavoro). Se la Juventus dovesse riuscire a mettere a segno il colpo Icardi, comunque, rinuncerebbe con ogni probabilità a Cristiano Ronaldo, sul quale ci sono numerose squadre, disposte ad offrirgli un ingaggio stratosferico (soprattutto club del campionato cinese e americano).

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. Intanto, il club bianconero sta monitorando anche la situazione di Dejan Kulusevski, talentuoso esterno attualmente in forza al Parma, ma di proprietà dell'Atalanta. Il direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbe anticipare la concorrenza delle grandi della Premier League, che anno già messo gli occhi sul giovane talento.