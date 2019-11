La pausa per le nazionali sposta l'attenzione mediatica maggiormente sul Calciomercato, con tante società a lavoro sia per il mercato invernale che per quello estivo. Le società più chiacchierate a riguardo sono Inter e Juventus, con la prima alla ricerca di rinforzi che possano far rifiatare i titolari. I bianconeri, invece, hanno bisogno di alleggerire la rosa prima eventualmente di investire: ci sono poi altre esigenze da affrontare, in particolar modo la situazione rinnovi contrattuali.

Ci sono, infatti, almeno due giocatori in scadenza a giugno 2020 (Cuadrado e Matuidi) mentre ad altri potrebbe essere allungato il contratto cercando di spalmare l'ingaggio. Oltre a quello di Szczesny, la Juventus starebbe lavorando anche al rinnovo di contratto di Gonzalo Higuain, in scadenza a giugno 2021. A confermarlo alcune indiscrezioni di mercato.

L'idea è quella di prolungarlo fino al 2022 spalmando il pesante ingaggio che percepisce. Attualmente il 21 bianconero guadagna circa 7,5 milioni di euro più bonus al raggiungimento di determinati risultati stagionali: l'idea della società è diminuire il pesante ingaggio annuale, aggiungendo un altro anno. Solo successivamente Higuain potrebbe, quindi, considerare l'eventuale ritorno in Argentina, con il papà che ha spesso confermato che il suo desiderio sarebbe quello di vedere i suoi figli (Gonzalo e Nicolas) concludere la loro carriera calcistica al River Plate.

Per quanto riguarda, invece, il rinnovo di Cuadrado, come confermato anche da Paratici nell'intervista prima di Juventus-Milan, la trattativa è in via di definizione e mancherebbe quindi solo l'ufficializzazione della società bianconera.

Il mercato della Juventus

A proposito di mercato, ci attendiamo un calciomercato invernale ricco di trattative per i bianconeri, con le possibili cessioni di Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca.

Il croato sarebbe sempre vicino al Manchester United anche se, nelle ultime ore, si è parlato di un interessamento del Milan, che cerca una punta di esperienza. L'annuncio dell'addio da parte di Ibrahimovic dai Los Angeles Galaxy, però, potrebbe in qualche modo avvicinare la punta svedese alla Serie A, delineandosi magari proprio un ritorno alla società di Elliott. A proposito di Milan, resta evidente l'interesse della dirigenza guidata da Boban e Maldini per Demiral, che potrebbe lasciare la Juventus nel calciomercato invernale.

I bianconeri, però, per il suo trasferimento, vorrebbero almeno 30 milioni di euro.