Come consuetudine, ogni volta che c'è la sosta del campionato per via degli impegni delle Nazionali si susseguono i rumors di mercato. Al centro di queste voci ci sono anche i big dell'Inter, che in questa stagione stanno facendo bene e stanno tenendo testa alla Juventus in lotta per il primato in Serie A. Negli ultimi giorni si sta parlando di Milan Skriniar, con il centrale slovacco finito nel mirino di vari top club europei.

Il Barcellona sembrava essere tra le società interessate all'ex giocatore della Sampdoria vista l'esigenza di rinforzare il reparto arretrato, ma, in realtà, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, sarebbe stato offerto ai blaugrana.

Skriniar offerto

Milan Skriniar è sicuramente tra i giocatori che suscitano maggiore interesse tra le file dell'Inter. Il centrale slovacco è stato acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per 15 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato dieci milioni circa.

Nel corso di questi anni, grazie alle prestazioni offerte, il suo valore è aumentato esponenzialmente. Prestazioni che hanno attirato anche l'attenzione dei top club europei, con i nerazzurri che avrebbero respinto gli assalti di Manchester City e Manchester United nelle ultime sessioni di Calciomercato.

Stando a quanto arriva dalla Spagna, in particolar modo da Il Mundo Deportivo, il centrale slovacco sarebbe stato offerto al Barcellona in vista della prossima estate.

I blaugrana, infatti, sono alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato dato che Piqué va verso i 33 anni e Umtiti è alle prese spesso con problemi fisici, oltre ad essere nel mirino del Paris Saint-Germain.

La risposta del Barcellona

Secondo il Mundo Deportivo, però, la proposta non avrebbe ricevuto una risposta positiva. Milan Skriniar sarebbe stato offerto al Barcellona per un paio di volte. I blaugrana, però, avrebbero rifiutato questa proposta, mostrandosi poco interessati al centrale slovacco.

Saranno felici i tifosi nerazzurri, che hanno eletto il giocatore come uno dei loro idoli, tanto da sperare che fosse il nuovo capitano dopo l'esplosione del caso Mauro Icardi. L'ex Sampdoria, inoltre, ha da poco rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2023. Durante la trattativa non sono mancati i colpi di scena, con Skriniar che ha deciso di separarsi dal suo storico agente, Karol Csonto, pur di arrivare alla fumata bianca.

Lo slovacco sarà una colonna della squadra nerazzurra, molto probabilmente, anche nei prossimi anni. Anche perché la sua valutazione superebbe i 100 milioni di euro, dato che il club meneghino ha fatto presente a tutte le società interessate che il giocatore vale più di Maguire, acquistato dal Manchester United per 95 milioni.