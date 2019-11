Torna la Coppa Italia, dal 3 al 5 dicembre con le partite del quarto turno eliminatorio, l’ultimo prima dell’entrata in scena delle big corrispettivamente agli ottavi di finale che si giocheranno a gennaio 2020. Otto gli incontri in tabellone nella settimana di Coppa nazionale di dicembre, tre saranno tra squadre di Serie A: Cagliari-Sampdoria, Spal-Lecce e Udinese-Bologna.

Completano il programma Fiorentina-Cittadella, Genoa-Ascoli, Sassuolo-Perugia, Parma-Frosinone e il match tra formazioni cadette Cremonese-Empoli con le danze del quarto turno che si apriranno proprio dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, per chiudersi alla Sardegna Arena con il big match tra rossoblù e blucerchiati.

Coppa Italia, le partite del 3 dicembre

Il calendario, e la relativa programmazione televisiva con orario delle partite del quarto turno di Coppa Italia, trasmesse tutte in diretta tv su Rai Sport e disponibili anche in streaming su RaiPlay, come reso noto dalla Lega prenderà il via martedì 3 dicembre con le prime tre gare in tabellone: alle ore 15:00 Cremonese-Empoli, la sfida tutta tra squadre di Serie B con la vincente che agli ottavi andrà a sfidare la Lazio campione in carica.

Il programma proseguirà alle 18:00 con Genoa-Ascoli, un incontro tra formazioni di categoria differente ma ricco di storia con tanti trascorsi in Serie A, per la vincente a gennaio ci sarà il Torino. Il martedì di Coppa si chiuderà alle 21:00 con Fiorentina-Cittadella, in attesa di chi passa c’è l’Atalanta.

Le gare del 4 dicembre

Mercoledì 4 dicembre, seguendo lo stesso schema di 24 ore prima, alle 15:00 appuntamento con Sassuolo-Perugia, chi avrà avuto la meglio al Mapei Stadium ha il Napoli agli ottavi.

Alle 18:00, invece, i riflettori saranno puntati su Spal-Lecce, il primo dei tre confronti previsti tra squadre di Serie A, che poco più di due mesi prima in campionato ha visto i salentini sbancare lo stadio Paolo Mazza con un perentorio 3-1; per la vincente c’è il Milan.

La serata si chiuderà alle 21:00 alla Dacia Arena di Udine con Udinese-Bologna, in questa stagione già vista a fine agosto in campionato con successo di misura friulano firmato da Okaka; la vincente giocherà con la Juve.

Gli incontri del 5 dicembre

Giovedì 5 dicembre gli ultimi due incontri in tabellone, alle ore 18:00 Parma-Frosinone e alle 21:00, Cagliari-Sampdoria; nella sfida del ‘Tardini’ ducali in pole per il passaggio del turno, ma non va dimenticato che nella passata stagione di Serie A la formazione laziale è rimasta imbattuta contro quella emiliana, pareggiando a Parma (0-0) e battendola nel ritorno in casa (3-2); la vincente affronterà la Roma agli ottavi di finale.

In chiusura di programma il big match tra Cagliari e Samp, che sarà anche il secondo incontro ravvicinato tra le due squadre solo quattro giorni dopo la gara prevista per il campionato. Chi proseguirà il cammino giocherà con l’Inter.